청호나이스, 법인 전용 매트리스 ‘클린핏’ 출시

B2B로 매트리스 사업 영역 확대

청호나이스는 법인 전용 매트리스 '클린핏'을 출시했다고 30일 밝혔다.

최근 매트리스 렌털 수요가 증가함에 따라 가정용(B2C)에 이어 사업장·공공시설 등 법인(B2B) 시장으로 제품 라인업을 확장하며 시장 공략에 나섰다는 설명이다.

청호나이스 법인 전용 매트리스 '클린핏'

이번에 선보인 '클린핏'은 안전성·위생성·내구성을 한층 강화해 다중이용 공간이나 여러 사람이 사용하는 환경에서도 안심하고 사용할 수 있도록 설계됐다.

이 제품은 난연 기능이 강화된 원단을 적용해 혹시 모를 화재의 위험으로부터 보다 안전하게 사용할 수 있다. 항균·소취에 특화된 스마트셀 소재를 사용해 위생성을 강화했으며, 해당 소재는 친환경 인증인 '오코텍스 스탠다드 100'을 획득해 국제적으로 안전성을 인정받았다.

매트리스 내부는 독립 포켓스프링과 고탄성 하드 폼을 적용해 사용자의 몸을 안정적으로 지지해주고, 매트리스 측면에는 보강 폼케이스를 더해 모서리 내구성을 높였다.





청호나이스 관계자는 "이번 클린핏 출시를 통해 법인시장에서도 안심할 수 있는 수면 솔루션을 제공하고, 다양한 공간에서 청호나이스만의 차별화된 매트리스 제품을 경험할 수 있길 바란다"고 말했다.





