'국정자원' 화재 사고에 李대통령 "각 부처, 보안·국민안전 시스템 전수 점검하라"

"행정망 공백을 악용한 해킹이나 피싱 등 범죄 우려"

"각종 시스템이 메뉴얼대로 되고 있는지, 메뉴얼은 제대로 갖춰져 있는지 점검"…전수 점검해 다음 주까지 제출 지시

추석 연휴 앞두고 철저한 안전 대책…장바구니 물가 안정 노력 당부

장기적인 근원적인 물가 해법도 주문

이재명 대통령은 국가정보자원관리원(국정자원) 화재 여파로 인한 국민 불편을 최소화하는 데 전력을 다해달라고 당부하면서 각 부처 소속 산하기관이 보안, 국민안전 등 분야에 대한 메뉴얼을 제대로 갖추고 있는지, 메뉴얼 대로 실행되고 있는 지를 최대한 신속하게 점검해 그 결과를 다음 국무회의까지 제출해 달라고 했다.

이 대통령은 30일 용산 대통령실에서 주재한 국무회의 모두발언을 통해 "국정자원 화재 여파로 국민불편이 이어지고 있다. 각 부처들은 조속한 시스템 정상화와 혼란 최소화에 전력해주기 바란다"면서 이같이 지시했다. 특히 "행정망 공백을 악용한 해킹이나 피싱 등 범죄가 우려된다"며 "이번 화재 반면교사 삼아 국민안전과 보안 관련 미비사항을 선제적으로 점검하고 보완해주기 바란다"고 말했다.

그러면서 이 대통령은 취임 초기 배수구 현장검검 사례를 예로 들며 각 부처 소속 산하기관이 계획을 해놓고 하지 않고 있는 게 있는지 전수조사하라고 했다. 이 대통령은 "시스템이 정상 작동하고 있을 것이라고 믿고 있는데 그렇지 않은 경우가 많은 것 같다. 상상하기 어려운 이해하기 어려운 상황"이라면서 "각 부처들은 소속과 산하기관들이 담당하는 업무 중에서 특히 보안, 국민안전, 위해 방지 위한 각종 시설 시스템 등이 메뉴얼대로 되고 있는지, 또 메뉴얼은 제대로 갖춰져있는지, 최대한 신속하게 철저하게 점검해 서면으로 다음 국무회의 전에 보고해 달라"고 말했다.

아울러 이 대통령은 추석 연휴를 앞두고 철저한 안전 대책과 장바구니 물가 안정을 위한 노력을 당부했다. 이 대통령은 국민 안전에 관한 일은 지나친 것이 부족한 것보다 100배 낫다면서 "전국적으로 교통량 많아지고 사건사고도 늘어나는 시기인 만큼 안전 대책을 철저히 수립하고, 특히 의료 소방 비상체계 철저히 점검하길 한다"고 말했다. 이어 "또한 추석 이후에는 전국 각지에서 가을 축제들이 많이 열리게 된다"며 "가을철 다중운집행사에 대한 안전대책도 철저하게 준비해주기 바란다"고 덧붙였다.

추석 장바구니 물가와 관련해서는 근원적인 물가 해법을 주문했다. 이 대통령은 "일시적인 대응도 해야겠지만 근원적인 물가 해법도 고민해야 한다"며 "생산 부터 소비까지 이어지는 전체 과정 정밀히 점검하길 바란다. 물가안정이 곧 민생안정이란 자세로 물가안정에 신경을 최대한 써달라"고 당부했다.

이어 이 대통령은 "농산물에 안정 공급 기반 확충하고, 취약계층 생계 어려움 덜어줄 실질적 방안 마련해주길 바란다"면서 "최소한 대한민국 수준이 되면 먹는 문제로 사람들 고통 받지 않으면 좋겠다. 음식물이 부족해서 계란 훔치다가 감옥가고, 먹는 것 때문에 고통받다 극단적 선택하는 경우도 가끔보는데 최소한 그런 일 생기지 않게 해야한다"고 강조했다. 그러면서 경기도지사 시절 시행했던 '그냥드림센터' 사례를 언급하면서 보건복지부가 주도해서 각 지자체에 이런 사례를 주지시켜달라고 지시했다.





한편 지난 22일부터 26일까지 3박 5일 간 유엔(UN) 총회 계기 방미 일정에 대해 이 대통령은 "이번 순방으로 'END 이니셔티브'에 대한 국제적 지지 확보하고 한반도 새로운 미래를 국제사회에 제시했다"면서 "특히 우리 경제 성장을 위해 세계적 기업과 협력 약속한 만큼 관련 부처는 후속조치 이행에 만전 기해주시기 바라고, 한달앞으로 다가온 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의도 돌다리를 두드려보는 자세로 철저하게 준비해 달라"고 말했다.





