中 신장 ‘문화관광 명소’로 변신… 전통 유산에 현대 콘텐츠 입혀

전통 복식을 갖춘 무용수들이 실크로드 문명을 주제로 한 무대에서 화려한 군무를 펼치고 있다. CMG

중국 신장 지역이 과거 산업 유산과 전통시장을 재정비해 문화관광 자원으로 탈바꿈시키고 있다. 중국 중앙방송총국(CMG)은 28일, 우루무치 수이모구 일대에 조성된 복합 문화공간 '톈산 명월성·재미나는 실크로드'가 대표 사례로 주목받고 있다고 보도했다.

이 시설은 방치돼 있던 공장지대를 리모델링한 것으로 약 3만 1600㎡ 규모의 부지에 공연장과 전시 공간이 마련돼 있다. '실크로드 문명'을 주제로 구성된 주요 프로그램은 고대 인물 반초의 변경 수호, 해우공주의 화친, 현장의 서역행 등을 소재로 한 연극 형태의 공연이다. 정해진 시간마다 열리는 공연은 첨단 조명과 음향 기술을 동원해 관객 몰입도를 높이고 있다.

프로젝트 총감독 마보는 "8개의 주제 공연은 사료 분석을 바탕으로 구성되었으며관람객이 단순한 소비자가 아니라 참여자가 될 수 있도록 체험형 콘텐츠로 설계했다"고 밝혔다. 해당 공연장은 올해 초 시범 운영 이후 누적 관람객 33만 명을 돌파했다.

공연장 맞은편에는 '한·당 문화관광 거리'가 조성돼 있다. 당나라 양식의 건축군과 14개 공연 무대, 4개 테마 광장이 설치된 이 거리는 야시장 분위기를 재현하며 외국 관광객의 발길을 끌고 있다.

신장 지역의 문화재생 흐름은 전통시장의 현대화에서도 확인된다. 우루무치 톈산구에 위치한 '신장 국제 따바자'는 최근 복합 관광지로 재편됐다. 대표 명소로는 전통 빵 '낭'을 주제로 한 전시관과 이를 활용한 커피 체험 카페가 있다. 낭 모양의 컵에 커피를 따르고 무늬를 그려내는 퍼포먼스는 관광객 사이에서 인기를 끌고 있다.

신장 지역의 관광 수요는 실제 수치로도 확인된다. CMG에 따르면 올해 상반기 신장을 찾은 관광객은 전년 동기 대비 11.15% 증가한 1억 3000만 명을 기록했으며 관광 수입은 약 1425억 6000만 위안으로 11.59% 증가했다.





과거 산업시설과 전통시장을 기반으로 한 문화관광 자원화는 신장 내에서 하나의 정책 기조로 자리 잡고 있는 모습이다. CMG는 "문화와 관광의 융합을 통해 각 민족 주민들이 교류와 통합의 성과를 공유하고 있다"고 전했다.

