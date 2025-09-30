광주신세계, 올 추석 지역 특산물 '한과' 선봬

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

담양한과 예향·창평한과 환벽당 등

㈜광주신세계(대표이사 이동훈)는 올 추석 마음을 전할 수 있는 지역 특산물 한과를 다양하게 선보인다고 30일 밝혔다.

광주신세계 본관 지하 1층 이벤트홀에서 추석 선물로 좋은 창평한과 선물세트를 선보이고 있다.광주신세계 제공

본관 지하 1층 이벤트홀에서 지역 명인이 정성을 담아 만든 '담양한과 예향'(9만원)과 '창평한과 환벽당'(8만5,000원) 등 오랜 세월에 걸쳐 추석 선물로 주목받아온 한과 선물 세트를 판매한다.

예로부터 한과는 건강과 복을 기원하는 지혜가 담긴 음식으로, 쌀을 비롯해 곡식과 채소, 과일, 씨앗 등 재료로 첨가한 건강식품 중 하나로 명절 선물로 인기가 좋다.

'담양한과'는 3단으로 구성돼 콩다식, 강정, 유과 등을 담아 구성됐으며, '창평한과'는 2단 지함에 유과, 약과, 매작과, 강정, 다식 등을 다양하게 즐길 수 있어 실속 있는 선물 세트로 추천한다.





광주신세계는 농가 소득 향상과 합리적 가격의 선물 세트 제공을 위해 담양·완도 등 지역 생산자와 직거래 품목 확보를 통해 다채로운 지역 특산물을 선보이고 있다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

