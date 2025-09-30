양양군, 농산물 종합가공센터 개발 가공품 시식회·홍보행사 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

10월 2~4일 로컬푸드마켓서

감자전 페이스트·강된장·바질페스토 선보여

강원도 양양군은 지역 농산물의 부가가치를 높이고 가공품 소비를 촉진하기 위해 오는 10월 2일부터 4일까지 3일간 오전 10시부터 오후 2시까지 '매일아홉시 양양로컬푸드마켓'에서 농산물 종합가공센터 신제품 시식·홍보 행사를 개최한다.

감자전 페이스트. 양양군 제공

이번 행사에서는 종합가공센터에서 새롭게 개발한 ▲'양양그대로 감자전 페이스트'(간편 조리용), ▲'양양쓱쓱 강된장'(밥반찬용), ▲'허바 바질페스토'(양념·소스용) 등 3종의 가공품을 소비자가 직접 맛보고 체험할 수 있다.

양양군은 이번 행사를 통해 지역 농산물 가공품의 우수성을 널리 알리고 소비자 반응을 향후 제품 개선과 판로 확대에 적극 반영할 계획이다.

강된장. 양양군 제공

또한 지역 농업인에게는 새로운 소득 창출 기회를 제공하고 로컬푸드 마켓 활성화에도 기여할 것으로 기대된다.

황병길 농업기술센터 소장은 "농산물 종합가공센터에서 개발한 가공품은 양양의 청정 농산물을 활용해 만든 만큼 많은 분들이 직접 경험해 보시길 바란다"며 "군민과 관광객 모두가 참여해 양양 농산물의 특별한 맛을 느껴보시길 기대한다"고 말했다.





바질페스토. 양양군 제공

한편, 양양군 농산물종합가공센터는 591.76㎡ 규모에 건식·습식·반찬·멸균 4개 가공실과 70여 종의 설비를 갖추고 있으며, 현재 16개 품목 36종의 상품을 생산해 농업인의 소득 증대와 지역 농산물 소비 확대에 힘쓰고 있다.





양양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

