정동영 "北, 美타격 가능 3대 국가 중 하나…인정해야"

정동영 통일부 장관은 29일(현지시간) "북한은 미국 본토를 타격할 수 있는 3대 국가의 하나가 돼버렸다"며 "냉정하게 인정할 건 인정해야 한다"고 말했다.

정동영 통일부 장관. 연합뉴스

연합뉴스에 따르면 독일을 방문 중인 정 장관은 이날 베를린에서 기자간담회를 갖고 "북한의 전략적 위치가 달라졌다. (북미 정상회담이 열렸던) 7년 전과는 다르다"며 이같이 말했다.

정 장관은 2019년 이른바 '하노이 노딜' 사태 이후 최선희 당시 북한 외무성 부상이 '미국이 천재일우의 기회를 놓쳤다'고 발언한 것을 상기시키며 "그 말이 불행하게도 맞았다"며 "스몰딜이 성사됐더라면 핵 문제 전개 과정은 많이 달랐을 것"이라고 말했다.

최근 김정은 북한 국무위원장이 최고인민회의 시정연설에서 대미 대화 의지를 내비친 것과 관련해 정 장관은 "(김 위원장) 메시지의 거의 잘반 가까이가 대미, 대남 메시지"라며 "북미 양쪽 지도자 모두 지금 서로 만나고 싶다는 얘기를 한 것"이라고 북미대화 재개 가능성을 긍정적으로 내다봤다.

남북대화 가능성에 대해서도 정 장관은 "(개혁개방을 추구한) '베트남의 길'을 가고 싶다는 김 위원장의 말이 진정이라면 남북협력밖엔 길이 없다"면서 "인민의 허리띠를 더이상 졸라매지 않겠다는 전략적 지위에는 올라섰지만 인민 생활 향상까지는 못 이뤘기 때문에 대남 수요도 있다고 생각한다"고 말했다.





이재명 정부에서 주장하는 '평화적 두 국가론'이 헌법 영토조항에 위배된다는 지적에 대해서는 "데팍토(de Facto·사실상의) 국가와 데주레(de Jure·법적인) 국가 승인, 그건 공리공담(아무 소용이 없는 헛된 말)"이라며 "그렇게 해서 교류 협력을 재개해야 한다"고 주장했다.





