남양주시, 면접 통합 교육으로 청년 취업 경쟁력 높여

체계적인 교육으로 취업 자신감 끌어올려

경기 남양주시(시장 주광덕)는 지난 16일부터 26일까지 총 3회에 걸쳐 청년들의 취업역량 강화를 위해 추진한 '이미지 브랜딩·퍼블릭 스피치·모의면접 통합 교육'을 성황리에 마무리했다고 30일 밝혔다.

남양주시가 지난 16일부터 26일까지 총 3회에 걸쳐 청년들의 취업역량 강화를 위해 추진한 '이미지 브랜딩·퍼블릭 스피치·모의면접 통합 교육'을 실시하고 있다. 남양주시 제공

이번 교육은 취업 과정에서 중요한 첫인상, 자신감 있는 발화, 실전 모의면접 등을 중심으로 진행돼 하반기 취업을 준비하는 청년들에게 실질적인 도움을 제공했다.

강의는 숭실대학교 경영대학원 겸임교수이자 이미지 전문가인 송은영 교수가 총괄했다. 이미지 브랜딩 과정은 전문 강사진의 1:1 코칭으로 운영돼 큰 호응을 얻었으며, △퍼블릭 스피치 시간에는 자기소개 실습과 즉각적인 피드백을 통해 말하기 역량을 높였다.

또한 △모의면접 과정에는 실제 면접관으로 활동 중인 전문 컨설턴트가 참여해 다대일 면접과 토론 면접을 진행하고 자소서 첨삭까지 지원했다.

시는 이번 특강을 계기로 실효성 있는 청년 취업 지원 프로그램을 꾸준히 확대해 나가며, 오는 하반기에는 대기업 및 글로벌 기업의 멘토들과 함께하는 '취업 콘서트'를 개최할 계획이다.





시 관계자는 "청년들이 자신만의 강점을 표현할 수 있도록 돕는 것이 취업의 첫걸음"이라며 "앞으로도 다양한 맞춤형 프로그램을 통해 청년들이 당당한 인재로 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

