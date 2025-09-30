'소비쿠폰' 효과 제한적…소매판매 마이너스 전환(종합)

통계청 8월 산업활동동향

생산 보합·소매판매 2.4%↓

설비투자1.1%↓·건설기성6.1%↓

민생회복 소비쿠폰 지급으로 7월 들어 크게 늘었던 소매판매가 다시 마이너스로 돌아섰다. 소비쿠폰 지급에도 음식료품과 가전제품 소비가 줄면서 소매 판매는 18개월 만에 가장 크게 감소했다. 전산업 생산은 보합에 그쳤고, 운송장비 투자와 건설 실적 감소가 발목을 잡으면서 투자도 줄어들었다.

통계청이 30일 발표한 '8월 산업활동동향'에 따르면 가계 씀씀이를 보여주는 소매 판매는 전월보다 2.4% 감소했다. 2024년 3월 이후 18개월 만에 가장 크게 감소했다. 지난 7월 전월 대비 2.7% 증가하면서 29개월 만에 가장 크게 늘었던 소매판매가 한 달 만에 마이너스로 전환된 것이다. 특히 음식료품 등 비내구재(-3.9%), 가전제품 등 내구재(-1.6%) 판매가 모두 줄어들었다.

지난 7월부터 지급된 민생회복소비쿠폰 지급이 반짝 효과에 그친 것으로 보인다. 소비쿠폰은 지난 8월 3일 신용 체크카드 사용금액 기준 46%, 28일 24시 기준 78%가 사용된 것으로 파악된다. 8월에 지급된 소비쿠폰의 상당 부분이 사용된 것으로 파악되지만 7월에 이어 8월에도 소비를 끌어올리는 힘은 약했던 것으로 보인다.

다만 통계청은 7월에 진행된 할인행사나 신제품 출시에 따른 기저효과의 영향으로 설명했다. 이두원 통계청 경제동향통계심의관은 “내구재 판매 감소는 가전과 통신기기 부분이 줄어든 영향이 컸다”며 “지난 7월에 으뜸효율 가전 환급사업이 진행됐던 데다가 갤럭시 제트 등 신제품 통신기기가 출시됐었던 데 따라 8월에는 13.8% 감소했다”고 설명했다. 또 “음식료품은 지난 8월 농·축·수산물 물가가 상승한 가운데, 소비쿠폰으로 지급에 따른 재화 소비 수요가 외식 서비스 쪽으로 넘어간 영향이 컸다”고 설명했다.

기획재정부는 올해 ‘늦은 추석’으로 인해 명절 소비 효과가 지연된 영향으로 분석했다. 조성중 기재부 경제분석과장은 “보통 명절 3주 전부터 추석 선물을 구매하는 등 소비가 늘어나는 효과가 있는데, 올해는 (5년 만에) 10월 늦은 추석이어서 8월에는 소비 효과가 나타나지 않았을 것”이라고 설명했다. 그러면서 “소비쿠폰은 (발급이 시작된) 7월 21일 전부터 미리 소비했던 부분들이 7월에 반영됐을 것이고, 8월은 늦은 명절 이동 효과로 (소비쿠폰의 영향이) 묻혔던 것으로 보인다”고 덧붙였다.

정부 "소비심리 3개월 연속 110 상회…9월 소비 증가할 것"

기재부는 소비심리가 양호한 수준을 지속하는 만큼, 9월에는 소비쿠폰 효과가 가시화될 것으로 전망했다. 소비자심리지수는 지난 7월(110.8), 8월(111.4), 9월(110.1)을 기록했는데 3개월 연속 110을 상회한 것은 7년 8개월 만이다. 조 과장은 “개인카드 매출액(전년동기대비) 속보지표를 모니터링하고 있는데 지난 20일까지 9월은 5.3% 증가했다”며 “증가세가 확대되는 모습이 나타나 소비도 다시 증가하는 쪽으로 나올 것으로 보인다”고 설명했다.

지난달 전산업 생산지수는 전월과 같은 수준에 머물렀다. 광공업 생산이 2.4% 늘었으나 서비스업(-0.7%), 건설업(-6.1%), 공공행정(-1.1%)이 줄어 보합에 그쳤다. 업종별로는 자동차(21.2%), 의약품(11.0%) 생산이 늘었지만, 반도체(-3.1%)는 감소했다. 통계청은 자동차의 생산 증가에 대해 “부분 파업에 따라 7월에는 생산이 감소했었던 영향과 함께, 미국 이외 유럽 등으로 수출이 증가했기 때문”이라고 파악했다. 다만 기재부는 “100% 계절조정이 덜 된 부분이 있을 수 있다”며 “자동차 업종은 (매년) 휴가의 영향이 크다”고 했다.





설비투자는 1.1% 감소했다. 정밀기기 등 기계류 투자는 1.0% 늘었지만, 항공기·선박 등 운송장비 투자가 6.0% 줄었다. 건축·토목 공사실적을 뜻하는 건설기성도 전달보다 6.1% 감소해 감소 폭이 확대됐다. 현재 경기 수준을 보여주는 동행종합지수 순환변동치는 지난달 99.2로 전달보다 0.2포인트 상승했다. 향후 경기 흐름을 가늠할 수 있는 선행종합지수 순환변동치는 102.0으로 0.5포인트 올랐다.





세종=이은주 기자 golden@asiae.co.kr

세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr

