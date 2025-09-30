경동나비엔, ‘한국산업의 고객만족도’ 보일러 부문 12년 연속 1위

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

온수 기능 대폭 강화한 ‘나비엔 콘덴싱 ON AI’

사계절 쾌적한 난방, 온수 라이프 제공

경동나비엔은 '2025 한국산업의 고객만족도(KCSI)' 보일러 부문에서 통산 13회, 12년 연속 1위로 선정됐다고 30일 밝혔다. 한국능률협회(KMAC)가 주관하는 '한국산업의 고객만족도(KCSI)'는 국내 산업별 상품과 서비스 등의 고객 만족을 측정한 지표로 1992년부터 시행돼 오랜 역사와 공신력을 인정받고 있다.

경동나비엔은 1988년 개발한 콘덴싱 보일러를 기반으로 대기 오염 물질 배출을 줄이고, 난방비 부담을 줄이는 제품을 지속적으로 선보여 왔다. 2022년에는 고객의 라이프 트렌드 변화에 맞춰 온수 기능을 대폭 강화한 보일러인 '나비엔 콘덴싱 ON AI'를 출시, 사계절 내내 쾌적한 난방과 온수를 제공함으로써 보일러의 트렌드 변화를 선도하고 있다.





최근에는 고객에게 더욱 쾌적한 생활환경을 제공하기 위해 보일러 구독을 출시했다. 베란다나 다용도실 등 눈에 띄지 않는 곳에 설치돼 관리에 소홀해지기 쉬울 수 있기에, 고장이나 성능 저하를 미리 확인하고 관리해줌으로써 에너지 효율과 사용 편의를 높이기 위해서다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

