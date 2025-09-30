"추석밑 시설공사 근로자 임금체불 용납 못해"…경북교육청, 예방 총력

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북교육청(교육감 임종식)은 추석 명절을 앞두고 학교 시설공사와 각종 공사 현장에서 발생할 수 있는 근로자 임금체불 예방에 총력을 기울이고 있다고 30일 밝혔다.

2020년부터 학교 시설공사 임금체불 방지를 위해 상시 신고센터를 운영하고 있는 경북교육청은 이번 추석을 맞아 공사와 납품 대금의 신속한 지급을 위한 적극적인 조치에 나서고 있다.

경북교육청은 추석 연휴 전 공사대금의 조기 집행과 임금 지급 상황 점검을 통해 근로자들이 체불없이 명절을 맞이할 수 있도록 공사 감독관과 준공검사를 신속히 완료하고, 기한 내 지급될 수 있도록 지도와 감독을 강화하고 있다.

특히, 최근 국가정보자원관리원 화재로 서비스가 중단됐던 '나라장터' 대급 지급과 연계해 하도급 대금을 전자적으로 관리하는 '하도급 지킴이'도 재개할 예정이며, 시스템 오류 시 업체 대금 청구 방법을 수기로 진행해 대금 지급에 차질이 없도록 조치할 예정이다.

또한, 근로자가 임금체불 피해를 입을 경우, 지방고용노동청 임금체불 전담신고센터를 통해 신속한 구제를 받을 수 있도록 안내했다.





임종식 경북교육감은 "학교 시설 공사 근로자 임금의 적기 지급은 생계 안정과 권리 보호의 기본"이라며, "명절을 앞두고 체불 피해가 발생하지 않도록 공사대금 조기 집행과 사전 예방 조치를 철저히 하겠다"라고 말했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

