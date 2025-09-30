YGPA, 친환경 LNG 선박연료 공급 '첫발'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

포스코인터내셔널·포스코플로우와 '업무협약'

여수광양항만공사(YGPA, 사장 직무대행 황학범)는 지난 29일 공사 사옥 14층 대회의실에서 포스코인터내셔널(사장 이계인), 포스코플로우(사장 반돈호)와 여수·광양항 LNG 벙커링 협력체계 구축을 위한 업무협약을 체결했다고 30일 밝혔다.

이번 협약은 여수·광양권역 내 LNG 벙커링 인프라를 조기에 구축하고, 벙커링 선박의 도입부터 운영까지 전 주기에 이르는 지원체계를 마련해 친환경 LNG추진 선박의 연료 공급을 활성화하기 위해 추진됐다.

YGPA는 지난 29일 공사 사옥 14층 대회의실에서 포스코인터내셔널, 포스코플로우와 여수·광양항 LNG 벙커링 협력체계 구축을 위한 업무협약을 체결했다. 여수광양항만공사 제공

벙커링(Bunkering)이란 자동차의 주유와 같은 개념으로 선박이 항해에 필요한 연료를 공급받는 과정이다. LNG 벙커링은 온실가스 배출을 줄일 수 있는 친환경 연료 공급으로 국제 해운업계에서 각광받고 있다.

협약에 따라 3개 기관은 선박연료용 LNG 공급을 위한 정책·제도 지원, LNG 연료 도입·저장·선적 인프라 구축을 통한 경제적 공급방안 마련, LNG 벙커링 선박 및 선적 설비의 안정적 운영 등 다양한 분야에서 상호 협력한다.

이를 통해 여수·광양권역은 내년 7월 완공 예정인 광양 제2LNG터미널 벙커링부두와 오는 2027년 5월 인도 예정인 포스코플로우의 1만2,500톤급 신규 벙커링 선박 운영 시점에 맞춰 안정적인 LNG 선박연료 공급 기반을 확보할 수 있을 것으로 기대된다.





홍상표 YGPA 운영부사장은 "전 세계적 탄소중립 기조 속 LNG 선박연료용 수요가 점차 증가하는 상황에서 이번 협약은 공공과 민간이 협력해 LNG 허브항만 조성에 마중물 역할을 수행한다는 점에서 큰 의미가 있다"며 "긴밀한 협력을 통해 사업을 성공적으로 추진해 나가겠다."고 말했다.





