인천공항, 추석연휴 일평균 22.3만명 이용 전망…역대 최대

가장 붐비는 날은 3일…23.9만명 전망

인천국제공항공사가 올해 추석 연휴 일평균 22만명이 넘는 여객이 인천공항을 이용할 것으로 전망하면서 이 기간 특별교통대책을 시행해 공항 혼잡 완화 및 여객 편의 제고에 만전을 기할 계획이라고 30일 밝혔다.

이번 추석 연휴인 다음 달 2~12일 11일간 여객 예측치는 총 245만3000명으로 일평균 22만3000명이다. 지난 하계 성수기(일평균 21만 8000명) 대비 2.3% 증가해 역대 성수기 중 최다실적을 기록할 것으로 전망된다. 지난해 추석 연휴 실적(일평균 20만명)과 비교하면 11.5% 증가할 것으로 보인다.

공항산업기술연구원에 따르면 이번 연휴에서 여객이 가장 많은 날은 다음 달 3일로 예측된다. 총 23만9000명이 인천공항을 이용해 역대 최다 여객 실적을 경신할 것으로 보인다. 지금껏 인천공항 역대 최다 실적은 23만4171명으로 2019년 여름 성수기였던 8월4일이었다.

연합뉴스

공사는 해당 기간을 특별교통대책기간으로 지정하고 여객 불편이 없도록 관계기관 합동 특별대책을 시행할 계획이다. 출국 수속시간을 최소화하기 위해 제2여객터미널(T2) 1번 출국장 엑스레이 검색장비를 10대에서 17대로 확충한다. 증원한 보안검색인원 119명 전원을 현장 배치하고, 법무부 협조를 통해 출국장 운영시간을 1시간 당겨 오전 5시부터 조기 운영한다. 총 1300면의 신규 주차공간과 심야 노선버스 운영 확대를 통해 교통수요 증가에도 대비한다.

대기시간을 줄이기 위한 신기술 적용도 확대한다. 안면인식 출국 서비스인 '스마트패스' 전용 출국장을 기존 3개소에서 5개소로 2개소 추가 운영한다. 또한 공항 출발 전 출국장별 소요시간을 확인할 수 있도록 주요 포털사이트에서 '출국장별 예상소요시간 안내 서비스'를 제공할 예정이다.





자회사 노동조합의 연휴 파업 예고에 대해서는 정부와 자회사, 항공사 등 유관기관과 긴밀히 협력하고 있으며 지난 8월18일부터 비상대책본부를 가동해 운영하고 있다고 밝혔다. 파업이 발생하면 비상대응체계를 가동해 실시간 상황관리를 강화하는 동시에 자회사와 협력해 필수유지업무 인원과 자회사 내·외부 대체인력을 투입할 예정이다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr

