"AI 때문에 인력 감축? 더 뽑아야"…'피크 코리아' 넘는 기업 전략은

'휴넷CEO포럼-포사이트 코리아' 개최

내년 사업계획 키워드는 AI와 리밸런싱

단기 비용 절감보다 혁신·인재가 경쟁력

아이디어·사람 중심 리더십 기업 성패 갈라

"불확실성이라는 키워드만으로는 기업 경영 환경을 설명할 수 없게 됐다. AI(인공지능)가 폭발적으로 성장하는 상황에서 힌트를 얻어야 한다."

조영탁 휴넷 대표는 30일 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 열린 '휴넷CEO포럼-포사이트 코리아 2026'에서 기자간담회를 열고 "미국 트럼프 대통령을 중심으로 한 국제 질서 재편, 중국의 굴기 등 모든 상황이 급격히 변화하고 있다"며 이같이 말했다.

올해로 2년차를 맞은 휴넷 CEO포럼은 산·학·연 전문가들이 참여해 내년 기업 경영환경을 전망하고 국내 최고경영자(CEO)와 임원에게 실질적인 인사이트를 제공하는 행사다. 올해 포럼 주제는 '피크 코리아, 경영을 새로 쓰다: 새로운 질서 속 다시 쓰는 경영의 성공 방정식'으로, 휴넷은 내년도 사업계획 키워드로 'AI'와 '리밸런싱'을 꼽았다.

30일 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 열린 '휴넷CEO포럼-포사이트 코리아 2026'에서 김세직 서울대 경제학부 명예교수가 기조강연을 하고 있다. 휴넷

김주수 휴넷L&D연구원 원장은 "지난해에는 경제 불황과 불확실성과 AI 확산이 화두였다면 올해는 비즈니스 전반에서 AI와의 본질적 통합이 더욱 두드러졌다"며 "동시에 사업 구조·경영 방식·인적 자원 등 기업 전반을 재조정해야 한다는 필요성이 제기됐다"고 했다.

"성장 공식 끝났다…창의 인재가 핵심"

기조강연을 맡은 김세직 서울대 경제학부 명예교수는 한국 경제가 고성장 시대를 마감하고 '피크 코리아' 국면에 진입했다고 진단했다. 기업의 인력 운영 방식도 완전히 바꿔야 살아남을 수 있다는 것이 그의 제언이다.

김 교수는 "과거의 성장 공식인 규모 확대, 수출 중심, 모방 중심 전략은 더 이상 유효하지 않다"며 "AI가 기술 구현을 대신하는 시대에는 기업의 성패가 창의적 아이디어와 이를 실행할 인적 자본에 달려 있다"고 분석했다.

특히 아이디어를 가진 중소기업이나 근로자에게는 큰 기회가 될 수 있다고 봤다. 그는 "영상 제작 AI 출현으로 할리우드에서 일하는 종사자들이 홈리스(노숙자)가 될 것이란 이야기도 나왔지만 반대로 좋은 아이디어를 가진 곳에는 큰 자원 없이 작품을 만들 수 있게 된 셈"이라고 설명했다.

30일 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 열린 '휴넷CEO포럼-포사이트 코리아 2026'에서 권영수 전 LG에너지솔루션 부회장이 기조강연을 하고 있다. 휴넷

다만 그는 AI를 사용해 근로자를 줄이는 방식은 지속가능하지 않다고 봤다. 김 교수는 "이렇게 비용을 절감하는 선택은 AI 시대에 기업이 대응하는 가장 자연스럽고 원초적인 방법이지만 이렇게는 성공하지 못할 것 같다. 모든 기업이 이렇게 대응하기 때문"이라며 "비용 절감을 넘어 AI를 활용해 새로운 제품을 만들고 경쟁력을 확보해야 한다"고 강조했다.

"AI 기술과 사람 중심 리더십이 답"

기업계 관점에서 기조강연을 진행한 권영수 전 LG에너지솔루션 부회장도 단순히 직원을 줄이는 식의 접근은 위험하다고 경고했다.

권 전 부회장은 "AI로 인력을 내보냈다면 남은 자리에 실력이 뛰어난 사람을 뽑아 AI 교육을 철저히 해야 한다"며 "잠시의 비용 절감을 기대할 수는 없지만 이들이 AI로 혁신할 수 있다는 걸 감안하면 큰 미래를 그릴 수 있다"고 말했다.

그는 기업 경영의 핵심을 AI 기술과 사람 중심의 리더십에서 찾았다. 권 전 부회장은 "기업이 AI를 성공적으로 도입하려면 인사 제도의 혁신과 최고경영진의 인내가 필요하다"며 "무엇보다 '직원이 가장 중요한 고객'이라는 철학이 조직문화의 중심에 자리 잡아야 한다"고 강조했다.

30일 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 열린 '휴넷CEO포럼-포사이트 코리아 2026'에서 김주수 휴넷L&D연구원 원장(왼쪽부터), 조영탁 휴넷 대표, 권영수 전 LG에너지솔루션 부회장, 김세직 서울대 경제학부 명예교수가 기자간담회를 진행하고 있다. 휴넷

국내 제조업의 부흥을 위해 정부가 스마트팩토리 방향을 제대로 짚어줘야 한다고 강조했다. 그는 "제조업은 없어질 수 없는 산업이고 스마트팩토리는 최적의 알고리즘 하에 움직이는 '꿈의 공장'"이라며 "자동화됐다는 공장도 실제로 이런 시스템이 구축된 곳이 많지 않은데 정부가 주도적으로 한국의 스마트팩토리 기준을 제시해준다면 기회가 있을 것"이라고 했다.

한편 이날 본 행사에서는 기조 강연을 비롯해 ▲경제·국제 정세 ▲경영 전략·혁신 ▲마케팅 ▲조직 인사·리더십 ▲테크·AI 등 5개 분야에서 총 32개의 강연이 진행됐다. 행사는 오프라인과 온라인 라이브로 동시에 진행돼 1000여명이 참석하며 호응을 얻었다.





조 대표는 "포사이트 코리아는 트렌드 소개를 넘어 기업들이 내년도 사업계획을 구체화하는 데 가장 현실적인 인사이트를 제공하는 자리"라며 "앞으로도 경영자들의 싱크탱크로서 책임을 다하겠다"라고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

