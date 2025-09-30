HD현대중공업, 美 해군 군수지원함 MRO 본격 착수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

울산 염포부두서 4.1만t급 군함 정기 정비

연말까지 안전 설비 점검 후 미 해군에 인도

HD현대미포 합병 시너지…함정 정비역량 ↑

HD현대중공업이 미국 해군의 군수지원함 유지·보수·정비(MRO) 사업에 본격적으로 뛰어들었다.

HD현대중공업은 미 해군 7함대 소속의 4만1000톤급 화물 보급함 'USNS 앨런 셰퍼드(Alan Shepard)'함이 정기 정비를 위해 울산 동구 HD현대미포 인근 염포부두에 입항했다고 30일 밝혔다. 이번 사업은 HD현대중공업이 지난달 수주한 건으로, 길이 210m, 너비 32m, 높이 9.4m 규모의 선박이다. 회사는 이날부터 안전 장비·설비 점검, 각종 탱크류 정비, 장비 검사 등을 순차적으로 진행해 연말까지 정비를 마치고 미 해군에 인도할 예정이다.

HD현대중공업은 이미 2022년 필리핀 현지에 군수 지원센터를 세워 인도 함정의 MRO 사업을 수행하며 해외 해군 지원 역량을 입증한 바 있다. 이번 미 해군 지원함 정비는 글로벌 MRO 시장 진출의 본격적인 신호탄으로 평가된다.

특히 HD현대중공업은 오는 12월 출범을 목표로 HD현대미포와의 합병을 추진하고 있다. 합병 이후 미포조선의 도크·안벽 인프라를 활용할 경우 해외 군수 함정 정비 능력이 강화될 전망이다.





주원호 HD현대중공업 특수선사업대표는 "기술력과 노하우를 바탕으로 이번 정비를 성공적으로 마쳐 미 해군이 만족할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

