맘스터치, 日 도쿄 하라주쿠에 직영 2호점 열었다

패션과 관광 거점인 하라주쿠
브랜드 핵심 타겟 Z세대 공략
연말까지 10개 매장 오픈 예정
맘스터치가 일본 도쿄 하라주쿠에 두 번째 매장을 연다고 30일 밝혔다.
하라주쿠 최대 번화가인 다케시타 거리에 위치한 '맘스터치 솔라도 하라주쿠점'(이하 하라주쿠점)은 약 120평 규모, 140석을 갖춘 대형 매장이다. 인근 하라주쿠역, 메이지진구마에역 등 주요 지하철역까지 접근성이 좋고 다케시타 거리·우라하라주쿠·메이지 신궁 등 패션 트렌드 메카 및 관광 거점과도 맞닿은 현지 Z세대의 성지이자 해외 관광객들로 연중 붐비는 입지적 장점을 갖췄다.
맘스터치는 하라주쿠점을 시부야점의 성과를 이어 일본 내 확산세를 이끌 핵심 매장으로 꼽았다. 시부야점을 통해 대형 오피스·상업지구 중심의 직장인, 관광객 수요를 흡수했다면, 하라주쿠점은 해외 관광객과 함께 브랜드 핵심 타깃인 현지 Z세대와의 접점을 극대화할 것으로 기대하는 중이다.
특히 ▲AI포토부스 ▲스마트폰 케이스 자동판매기 ▲가챠(Gacha·랜덤 뽑기)머신 ▲브랜드 앰버서더인 K-POP 걸그룹인 '르세라핌 포토존' 등 주요 타깃인 Z세대가 추구하는 재미, 체험 요소를 더한 '이터테인먼트'(eat+entertainment) 전략으로 맛있고 즐거운 외식 경험을 제공하며 브랜드 인지도와 재방문율을 높인다는 방침이다.
맘스터치는 하라주쿠점 오픈 기념 한정으로 치즈싸이버거세트와 핫치즈빅싸이순살 2조각 구성의 '사쿠사쿠 세트'를 출시하고, 오픈 당일 첫 고객에게 싸이버거 1년치(365개)를 제공하는 등 마케팅으로 현지 고객들의 관심을 유도할 예정이다. 국내는 물론 일본 기업 브랜드와 지속적인 컬래버레이션을 통해 다양한 문화와 비즈니스가 공존하는 마케팅 플랫폼으로서의 역할도 강화할 계획이다.
맘스터치는 시부야와 하라주쿠 등 핵심 상권에서 오픈하는 '상업권' 매장을 통해 소비자들의 브랜드 경험을 확산하고 인지도를 제고하는 한편, 주거지와 학교 밀집 지역 등 '생활권' 매장으로 일본 소비자에게 친근하게 다가간다는 '하이브리드' 출점 전략을 구사하고 있다. 기존 시부야, 하라주쿠점과 현재 출점이 확정된 시모기타자와, 지가사키, 아키쓰 외에도 신주쿠, 신오쿠보, 가와구치 등 신규 지역에 매장 출점을 검토하고 있으며, 연말까지 총 10개 매장의 운영을 통해 일본 시장 내에서 장기적인 사업 기반을 다져간다는 계획이다.
지금 뜨는 뉴스
맘스터치 관계자는 "지난해 오픈한 시부야 1호점으로 일본 시장에서 가격과 품질, 매장 운영 등 전반적인 브랜드 경쟁력을 입증했다면, 하라주쿠점은 브랜드 핵심 타깃인 현지 Z세대를 직접적으로 공략하는 전략적 거점이 될 것"이라며 "시부야점 오픈 이후 생활권 매장 입지 발굴과 가맹점 출점 매뉴얼 표준화 작업 등 경쟁력 확보를 마친 만큼 일본 내 비즈니스 확산에 박차를 가할 것"이라고 말했다.
한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>