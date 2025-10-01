찌랭이&찰스X모리보리 베이커리, 이색 콜라보 팝업스토어 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

케이팝 내 캐릭터 지식재산권(IP) 시장이 활성화되고 있는 가운데 도경수가 직접 손그림을 그려 탄생시킨 캐릭터 "찌랭이&찰스(ZZirang-e & Charles)"가 "모리스&보리스(Moris&Boris)와 함께 캐릭터 콜라보 팝업스토어로 돌아온다.

"찌랭이&찰스(ZZirang-e & Charles)"는 지난 1월과 5월 두 차례에 걸친 팝업스토어를 통해 좋은 반응을 얻은바 있고, 이번에 함께 팝업스토어를 열게 된 "모리스&보리스(Moris&Boris)는 롯데월드에서 만든 IP로 모리보리 베이커리를 배경으로 한 초보 사장님 보리스와 숨은 조력자들 망빵이들의 좌충우돌 스토리를 SNS에 연재하며 8만 명 이상의 팔로워를 보유한 인기 캐릭터이다.

두 캐릭터의 콜라보 팝업스토어는 황금연휴 시즌인 오는 10월 4일부터 19일까지 AK PLAZA 홍대 1층에서 열릴 예정으로, 국내 팬들 뿐만이 아니라 캐릭터를 좋아하는 국내외 다양한 MZ세대들이 방문할 것으로 기대하고 있다.

이번 콜라보레이션은 양사가 각 캐릭터에 대해 관심을 가지고 있던 중, 남극에 있는 찌랭이&찰스가 도시에 있는 베이커리에 와서 남극의 아이스크림과 베이커리의 빵을 결합한 메뉴를 함께 만들어 가면 재밌지 않을까 하는 상상을 제안하면서 성사가 된 프로젝트이다.

이를 통해 먼저 두 캐릭터가 만나는 애니메이션을 SNS를 통해 발행할 예정이고, 이를 실제 현실에 구현해 내는 팝업스토어를 만들 예정이다. 그리고 여기에서는 실제 소금빵과 아이스크림을 결합한 소금빵 젤라또도 판매할 계획이다.

굿즈는 총 26종으로 찌랭이&찰스와 모리스&보리스의 망빵이들을 결합한 콜라보 상품으로 구성되어 있다. 특히 메인 캐릭터인 찌랭이와 망소금을 결합한 한정판 인형류, 키링류 상품이 인기를 끌 것으로 예상되어 빠른 방문이 필요할 것이라는 게 관계자들의 후문이다.

예약은 팬클럽 멤버십 사전 예약, 온라인 사전 예약, 현장 예약으로 진행되며, 팬클럽 멤버십 사전 예약은 모든 시간대가 매진된 상황이다. 세부 안내는 모리보리 베이커리와 찌랭이&찰스의 인스타그램 계정을 통해 확인할 수 있다.

현장에서는 다양한 이벤트도 준비되어 있다. 인스타그램 팔로우 이벤트에 참여하면 베이비 찌랭이 양면 코스터를 받을 수 있고, 팝업 방문 후기를 지정 해시태그와 함께 SNS에 올리면 추첨을 통해 도경수의 친필 사인 폴라로이드가 증정된다.

응모 기간은 10월 4일부터 20일까지이며 당첨자는 10월 31일 이후 개별 안내된다. 또 굿즈 구매 금액 5만원마다 미공개 셀카 포토카드가 랜덤 증정되고, 10만원 이상 구매하면 뽑기 이벤트에 참여할 수 있다.

관계자는 "이번 협업이 케이팝 아티스트의 손그림 캐릭터와 롯데월드 인기 캐릭터가 만난 첫 사례라는 점에서 의미가 크다"며, "팝업 현장에서만 경험할 수 있는 한정 굿즈와 이색 메뉴, 다양한 이벤트를 통해 팬덤과 대중 모두가 즐길 수 있는 공간이 될 것"이라고 전했다.





한편 찌랭이&찰스는 재치 있는 세계관과 귀여운 매력을 지니고 있으며, 모리스&보리스의 망빵이는 망소금, 망눌레, 망믈렛으로 구성되어 모리보리 베이커리에서 베이킹을 하는 귀여운 캐릭터다.





