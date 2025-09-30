[속보]LG전자, 인도법인 지분 15% 처분 결의...IPO 절차 속도

지금 뜨는 뉴스
박소연 기자
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
박소연기자
입력2025.09.30
박소연 기자 muse@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"지금은 한국 대학은 대전환이 절실한 시점입니다. 국가가 명운을 걸고 단기·중기·장기 계획을 세워야 합니다." 오철호 숭실대 행정학과 명예교수는 30일 아시아경제와의 인터뷰에서 "국내 대학이 AI 시대 글로벌 경쟁에서 뒤처지고 있다는 위기의식이 커지고 있다"면서 이같이 말했다. 그러면서 교육부 규제·등록금 동결·연구 환경 제약·이공계 인재 유출·협업 부족·테뉴어(tenure·종신재직권) 제도까지 한국 대학이 안고
2013년 처음으로 졸업생을 배출한 울산과학기술원(UNIST)은 세계대학평가에서 높은 점수를 받으며 단숨에 이공계 대학 신흥 강자로 떠올랐다. 30일 네덜란드 라이덴대학교의 과학기술연구센터에 따르면 '2024 라이덴랭킹'에서 UNIST가 세계 150위에 올랐다. 한국 대학 중에서는 1위다. 라이덴 랭킹은 논문의 질만을 평가 지표로 삼는 독특한 평가다. 출판된 논문 중 상위 10%의 인용도를 기준으로 평가한다. UNIST는 2017년 처음으
한국 대학들의 면면을 들여다보면 각 대학의 고유한 강점이 무엇인지 찾아보기 힘들다. 국내에서는 서울대는 1위, 연세대와 고려대는 2위권, 그 외 서울의 유수 대학들이 이른바 '좋은 대학'으로 인식된다. 그나마 이공계 특성화 대학인 카이스트(KAIST)와 포스텍(포항공대)이 고유 강점을 가진 대학으로 자리를 잡았다. 해외 대학을 보면, 대학 전체의 경쟁력이 뛰어난 종합대학과 함께 일부 단과대학만으로도 세계적인 명성을 얻
대학들이 정부에 바라는 한 축이 '자율성'이라면 또다른 축은 '투자'다. 국내 고등교육(대학) 재정이 초·중등교육보다 낮은 수준에 머무르고 있는 가운데 등록금 규제까지 10여년째 이어지면서 대학은 자체 재원 확보에도 어려움을 겪고 있다. 29일 아시아경제가 경제협력개발기구(OECD) 교육지표를 분석한 결과, 한국의 고등교육 재정은 10년 이상 OECD 평균의 60~70%에 그쳤다. 한국의 1인당 대학 공교육비는 OECD 평균 대비 20
대학수학능력시험(수능)으로 대학과 사회가 원하는 '창의적인 인재'를 선발할 수 있을까. 이 물음에 많은 전문가는 회의적인 반응을 보인다. 수능 체계는 여태까지 '변별력'과 '공정성'을 토대로 유지돼왔다. 수능이 외부 환경을 배제할 수 있는 가장 '편평한 운동장'이며, 이에 따라 노력을 하면 고득점을 할 수 있고 그 학생이 상위 대학·학과에 가는 명료한 구조라는 것이다. 대학 수업에 필요한 학생의 수학 능력이나 전공 적
대한민국 기업 연구개발(R&D)의 새로운 시대가 열린다. 내년 2월1일에 '기업부설연구소 등의 연구개발 지원에 관한 법률(기업연구소법)'이 시행되기 때문이다. 이번 법은 현장의 숙원이었던 규제 완화와 함께, 그동안 소외되었던 기업 연구자들의 사기를 높이는 방안을 담아 R&D 생태계에 큰 활력을 불어넣을 것으로 기대된다. 과학기술정보통신부는 기업연구소법의 하위법령 제정안을 29일 입법 예고했다. 법안이 지난 1월
구자균 한국산업기술진흥협회장은 아시아경제와의 인터뷰에서 지방 기업연구소 확대를 위해 독일 프라운호퍼(Fraunhofer) 연구소 방식의 산·학·연 연구개발 생태계 조성이 시급하다고 강조했다. 프라운호퍼는 76개의 지역 연구소를 통해 각 지역의 중소기업과 협력하며 기술 개발을 지원하는, 세계에서 가장 성공적인 산·학·연 협력 모델이다. 대한민국 산업 연구개발의 역량은 여전히 수도권에 지나치게 집중되어 있다. 대표적
편집자주성장 동력이 꺼져가는 한국 경제에 새로운 심장이 필요하다는 목소리가 높다. 과거 우리 경제의 심장이었던 기업 연구소는 지금 어디를 향하고 있을까. '아시아경제'는 총 4회에 걸쳐 그 해법을 모색한다. '잃어버린 10년'을 딛고 부활한 IBM의 사례를 통해 위대한 연구소의 조건을 탐색하고, '기술보국'을 외쳤던 창업주들의 정신을 되짚어 한국형 R&D 2.0 시대를 위한 정책을 제언하고자 한다. 이번 기획이 우리 경제
편집자주성장 동력이 꺼져가는 한국 경제에 새로운 심장이 필요하다는 목소리가 높다. 기업들이 보유하고 있는 연구소들은 한때 우리 경제의 심장이었다. 하지만 더 이상 기업 연구소가 무엇을 들여다보고 있는지 관심을 기울이는 시선은 없다. 미국 IT업계의 맹주인 IBM은 '잃어버린 10년'을 딛고 부활했다. 핵심적인 비결에는 연구소 재건이 있다. 국내 굴지 대기업의 창업주들은 과거 '기술보국'을 이구동성으로 외쳤다. 산업계
IBM 왓슨연구소에서 만난 캠벨 왓슨 연구원은 자신을 '인공지능(AI) 전문가'라고 소개했다. 그는 최근 미항공우주국(NASA)과 함께 태양 분석용 AI 모델(Surya Heliophysics Foundational Model)을 개발해 주목받았다. 처음에는 전형적인 AI 엔지니어일 것으로 생각했지만 그의 답변은 예상 밖이었다. "저는 원래 대기과학을 연구했습니다. 동료 중에는 입자물리학이나 고에너지물리학을 전공한 사람도 많죠. 각자 다른 영역에서 쌓
"미국과 중국 편중을 줄이고 아시아, 북미, 유럽 등으로 수출을 다변화해야 한다. 캐나다 역시 아시아, 유럽 등 다른 여러 나라로 상품 및 에너지 수출 시장을 다변화하고자 노력하고 있다." 국제무역 전문가인 현정식 캐나다 앨버타대 교수는 최근 아시아경제와 서면 인터뷰에서 미국 관세 부과 및 미·중 갈등 상황에 어떻게 대응할지와 관련해 이렇게 밝혔다. 현 교수는 "캐나다가 멕시코처럼 자유무역협정(FTA) 미체결국에 높은
"향후 최소 7년에서 10년 정도는 글로벌 무역 질서가 부재한 상태를 염두에 두고 준비해야 한다. 그 기간에는 WTO 규칙을 계속 존중하겠다는 약속을 지키는 동시에, 새로운 틀을 시작하려는 최대한 큰 국가 연합이 필요하다. 한국은 미국과 중국 가운데 특정 국가에 의존하기보다, 신뢰할 수 있는 무역 파트너와의 연대를 강화해야 한다. 더 넓은 다자 연합을 통해 안정성을 확보해야 한다. EU(유럽연합)와의 협력이 그 핵심축이 될
미국이 상호주의에 기반한 관세 정책을 내세우면서 세계 무역 질서가 혼돈기에 접어들었다. 수출 의존도가 높은 우리나라는 대응책 마련이 시급하다. 전문가들은 미국과 동맹 관계를 긴밀히 유지하면서 동시에 중국과 신산업 분업 등 경제 협력을 이어가는 노력이 필요하다고 봤다. 다자 질서 구축 및 공조 체계를 이루면서 우리의 목소리를 내야 한다는 제언도 했다. 수출시장 다변화와 함께 국내 산업을 고부가가치로 끌어올리는
미국의 관세 일방주의가 국제 무역질서를 흔들면서, 글로벌 무역체제가 어디로 향할지에 세계의 이목이 쏠리고 있다. 그러나 이를 대신할 새로운 무역 체제도, 이에 대한 논의도 아직은 이뤄지지 않고 있는 상태다. 향후 7~10년은 세계 통상 규범이 부재한 가운데, 각국이 생존을 위해 손을 잡으면서도 동시에 서로를 견제하는, 혼란스러운 통상 환경이 전개될 것이란 전망도 나온다. 물론 과거에도 협력과 갈등은 공존했지만, 그때
도널드 트럼프 미국 행정부의 고관세 정책이 미국 경제에 미칠 부작용을 두고 귀추가 쏠린다. 물가와 고용 지표가 아직은 큰 영향을 받지 않고 있지만, 향후 미국민 피부에 와 닿을 정도로 변화가 생기면 관세 정책 추진에 제동이 걸릴 것이란 전망이 나온다. 특히 인플레이션 여부가 방향타가 될 수 있다는 게 이시욱 대외경제정책연구원(KIEP) 원장의 예상이다. 이 원장은 지난 10일 세종국책연구단지에 있는 KIEP 원장실에서 아
■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이
■ 방송 : '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양향자 국민의힘 최고위원(9월 12일 오전 9시) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼입니다. 반도체 전문가죠? 양향자 국민의힘 최고위원 모시고 경제 문제, 국민의힘 여러 가지 변화에 대한 생각, 또 여권에 대한 진단까지 들어보겠습니다. 양 위원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 양향자 : 네. 불
■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 프랑스 내각이 9개월만에 다시 붕괴하면서 정정불안이 심화되고 있다. 프랑스는 지난 20개월 동안 무려 5번이나 내각이 교체되는 기록을 세웠다. 이번 내각 붕괴의 직접적인 원인은 긴축 예산안에 대한 의회의 강력한 반발이다. 프랑스 정부가 재정 건전성 확보를 위해 복지 예산 삭감을 포함한 긴축 정책을 추
■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수 PD■ 출연 : 이현우 기자 지난달까지 중국 정치권을 뜨겁게 달궜던 시진핑 국가주석 실각설이 지난 3일 열린 항일전쟁 승리 기념 열병식을 계기로 다소 수그러드는 모양새다. 하지만 실각설의 핵심 인물인 장유샤 중국 군사위 부주석이 여전히 건재한 모습을 보이면서 권력 투쟁이 완전히 종료된 것이 아니라는 해석이 제기되고 있다. 10월
■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월 3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이
