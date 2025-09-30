시몬스-경기도, ESG 파트너십 구축 업무협약 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시몬스는 경기도와 ESG(환경·사회·지배구조) 정책 간 협력 증진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 30일 밝혔다.

이번 협약을 통해 양 기관은 ▲사회적경제조직 지원 등 확대 ▲ESG 확산을 위한 기업 견학 지원 등 ESG 분야의 상호 유기적인 협력 체계를 구축할 예정이다.

이종성 시몬스 생산·물류전략부문 부사장(오른쪽)과 공정식 경기도 사회혁신경제국장이 기념사진을 찍고 있다. 시몬스

경기도 이천에 본사를 둔 시몬스는 '시몬스 테라스'에서 농특산물 직거래 장터인 '파머스 마켓'과 지역민을 위한 문화 나눔 행사인 '크리스마스 트리 및 일루미네이션' 등을 매년 개최하는 이천 지역사회의 일원이자 이웃으로서 다양한 ESG 활동을 전개하고 있다.





이종성 시몬스 생산·물류전략부문 부사장은 "시몬스는 이천을 중심으로 주민들과 함께 호흡하며 지역 상생의 가치를 추구해왔다"며 "이번 협약을 통해 시몬스는 ESG 선도기업으로서 이천시뿐만 아니라 경기도 전반으로 지역사회와 미래세대의 성장을 위한 노력을 지속해 나아갈 것"이라고 말했다.





