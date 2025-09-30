KB캐피탈, 3억弗 글로벌 외화채권 발행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"5년 만에 글로벌 외화채권 시장복귀"

무디스 'A3(안정적)' 신용등급 유지

원화 대비 유리한 조건…"신뢰 입증"

KB캐피탈은 3억달러(약 4200억원) 규모의 외화채권(한국물)을 발행했다고 30일 밝혔다.

AD

회사 측은 이번 발행에 대해 "5년 만에 외화채권 시장에 복귀했다"며 의미를 부여했다.

이번 발행은 무보증 선순위(RegS) 방식으로 진행했다.

만기가 도래하는 기존 채권 차환과 투자자 기반 확대 및 조달 채널 다각화 등이 발행 목적이다.

KB증권, 씨티그룹글로벌마켓증권, 홍콩상하이은행(HSBC) 등 글로벌 금융기관이 공동 주관사로 참여했다.

KB캐피탈은 외화채권 발행에 앞서 이달 초 홍콩과 싱가포르 주요 투자자를 대상으로 로드쇼를 열었다.

특히 지난 25일 글로벌 신용평가사 무디스로부터 'A3(안정적)' 받은 신용등급을 유지했다.

KB캐피탈에 따르면 무디스는 KB금융그룹의 지원 가능성, 자동차금융 중심의 안정적인 사업 구조와 자산 건전성, 위험관리 역량 등을 높게 평가했다.

이번 외화채권에 대해서도 같은 등급을 무디스로부터 받았다.

북빌딩 개시 1시간 만에 10억달러(약 1조4000억원) 이상 주문이 몰렸다. 135개 투자기관으로부터 최대 34억달러(약 4조8000억원)에 달하는 주문이 유입됐다.

투자자 수요를 바탕으로 KB캐피탈은 최초제시금리(IPG) 대비 37bp(1bp=0.01%포인트) 낮출 수 있었다. 마이너스 신규발행프리미엄(NIP)을 달성하는 등 국내 시장보다 경쟁력 있는 조달 성과를 거뒀다.





AD

빈중일 KB캐피탈 대표이사는 "이번 발행은 투자자 신뢰를 바탕으로 한 성과로 세계 시장에서 지속 가능한 성장을 할 발판을 마련했다"며 "앞으로도 그룹의 여신전문금융사로서 세계 자본시장에서 존재감을 높여나갈 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>