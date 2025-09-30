北, 23년 연속 '최악 인신매매국' 지정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

美국무부 '2025 인신매매 보고서' 발간

김정은 북한 국무위원장이 지난 8월 29일 평양 목란관에서 기념촬영을 하고 있다. 조선중앙연합뉴스

AD

북한이 미국 정부가 올해 발간한 국가별 '인신매매 보고서'에서 23년 연속 최하위 등급인 3등급으로 지정됐다.

국무부는 29일(현지시간) 발표한 '2025 인신매매 보고서'에서 북한을 3등급으로 지정했다. 북한은 2003년부터 매년 3등급으로 분류됐는데 올해까지 23년간 유지하게 됐다.

국무부는 "북한 정부는 인신매매를 해결하기 위한 어떤 의미 있는 노력도 보여주지 않았다"면서 북한이 정치범 수용소와 노동교화소 등에서 정부 차원에서 인신매매하고, 해외 북한 노동자에 강제노동을 강요한다고 밝혔다.

국무부는 북한에 국가 주도 강제노동을 근절하고, 강제 송환된 탈북민을 강제노동으로 처벌하는 행태와 해외 파견 노동자 감시 및 급여 압류 등을 중단하라고 권고했다.

미국은 2001년부터 '인신매매 피해자 보호법'(Trafficking Victims Protection Act·TVPA)에 따라 매년 인신매매 보고서를 발간해 의회에 제출하고 있다. 이 보고서는 각국을 인신매매 피해자 보호법상 기준 및 관련 노력 등에 따라 1·2·3등급 및 2등급 워치리스트(감시 목록) 등 4개로 분류하고 국별 권고사항을 제시한다.

국무부는 북한 외에도 아프가니스탄, 중국, 쿠바, 이란, 러시아 등 총 20개국에 3등급을 부여했다.





AD

한국은 작년과 마찬가지로 1등급으로 분류됐다. 한국은 2022년 보고서에서 20년 만에 처음으로 1등급에서 2등급으로 강등됐다가 작년에 1등급으로 복귀했다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>