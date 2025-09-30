토스증권 리서치센터 출범 1년…누적 700만 뷰·100만 독자 달성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

토스증권 리서치센터(센터장 이영곤)가 출범 1년 만에 누적 조회 수 700만 뷰를 기록하고, 누적 독자 수 100만 명을 달성했다고 30일 밝혔다.

지난해 9월 출범한 토스증권 리서치센터는 개인투자자를 위한 쉽고 전문적인 투자 정보를 제공하기 위해 설립됐다. 애널리스트 3인과 콘텐츠 매니저 2인으로 구성된 리서치센터는 전문적인 조사분석 자료를 누구나 이해하기 쉬운 언어로 풀어내, 모바일에 최적화된 형식으로 제공하고 있다.

리서치센터가 공개한 지난 1년간의 성과에 따르면, 리서치센터 콘텐츠의 누적 조회 수는 9월 기준 700만 뷰에 달했다. 이는 지난 3월 150만 뷰에서 반년 만에 5배 가까이 성장한 것으로 괄목할 만한 성과다.

지난 1년간 리서치센터가 발행한 콘텐츠는 총 156건이었다. 주 평균 3건을 꾸준히 선보이며 독자와 소통한 셈이다. 이 중 가장 많은 독자가 읽은 콘텐츠는 '[2025 연간전망] 미국주식, 뭐 살까? (2)AI'였으며, 누적 조회 수는 40만회를 기록했다.

리서치센터의 누적 독자 수는 100만명을 넘어선 것으로 나타났다. 연령별로는 40대가 25.3%로 가장 많았고, 이어 20대(22.7%), 30대(22.1%), 50대(20.4%) 순으로 고르게 분포했다.

리서치센터 이영곤 센터장은 "콘텐츠당 평균 1천 건 이상의 댓글, 추천, 공유가 이뤄지는 등 독자와의 활발한 소통을 통해 함께 성장하고 있다"며 "앞으로도 이해하기 쉽고 투자에 실질적으로 도움이 되는 신뢰할 수 있는 정보를 제공하겠다"고 말했다.





한편, 토스증권 리서치센터는 최근 미국 출장기를 통해 투자 인사이트를 제공하는 '다녀왔습니다' 시리즈를 발표했다. 올해는 워싱턴 D.C.와 텍사스 탐방기를 통해 다양한 투자 기회를 소개하고 있다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr

