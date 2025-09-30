"김치를 먹어요" 벽면 장식…'욱일기' 논란 루마니아 한식당 수리 끝

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"이전 세입자가 사용하던 것…진심으로 죄송"

서경덕 "전 세계 엉터리 한식당 바로 잡아야"

루마니아의 한 한식당 벽면에 그려진 욱일기 사진. 서경덕 페이스북

최근 루마니아의 도시 클루지나포카에 문을 연 한식당의 인테리어에 욱일기가 걸려 있어 논란을 일으킨 가운데, 서경덕 성신여대 교수는 30일 "항의 메일에 장문의 사과글과 수리된 사진을 받았다"고 전했다.

서 교수에 따르면 해당 식당은 한국식 핫도그를 주메뉴로 판매하는 곳으로, 현지에 거주하는 한인들의 제보를 통해 알려졌다. 다만 식당 내부 인테리어가 전형적인 일본식인데 더해 군국주의의 상징인 욱일기가 그려져 있어 논란이 됐다.

이에 서 교수가 대외적으로 문제를 제기하자 식당으로부터 장문의 인스타그램 메시지와 수리된 사진을 받았다고 전했다. 그는 "식당 측에 따르면 욱일기는 이전 세입자가 사용했던 벽화이고, 이를 제거하지 못한 채 가게를 오픈한 것은 큰 실수"라며 "한국인들에게 진심으로 사과했다"라고 전했다.

또 "욱일기 벽화는 빠르게 제거했으며, 앞으로 이러한 문제가 재발하지 않도록 한국 문화 관계자들과 지속적으로 협의해 나가겠다"라는 답변을 받았다고 덧붙였다.

욱일기 인테리어로 논란이 됐던 루마니아 한식당의 수리 후 모습. 서경덕 페이스북

서 교수는 식당 측의 진정성 있는 사과와 빠른 조치는 칭찬해야 하지만, 아직도 전 세계 곳곳에 일부 중국인들이 운영하는 한식당의 문제가 심각하다고 지적했다.





그는 "태국 방콕에서 가장 큰 쇼핑물에 입점한 한 대형 식당에서는 한식 메뉴를 '중국 동북지방 음식'으로 소개해 현지인들에게 논란을 일으키고 있다"라며 "이번 루마니아 한식당의 좋은 사례를 통해, 전 세계 곳곳의 엉터리 한식당을 바로 잡는 글로벌 캠페인을 꾸준히 펼쳐 나가도록 하겠다"라고 말했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

