트럼프·네타냐후, '가자 평화구상' 발표…2년만 중대기로(종합)

하마스 동의 시 72시간 내 전쟁 종식

'팔레스타인 위원회'가 가자 임시 통치

하마스 동의 미지수…NYT "수용 않을것"

도널드 트럼프 미국 대통령과 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 29일(현지시간) 트럼프 대통령이 마련한 '가자지구 평화구상' 실행에 합의했다. 다른 전쟁 당사자인 팔레스타인 무장정파 하마스까지 평화구상에 동의하면 2년 가까이 이어진 가자지구 전쟁에 종지부를 찍게 된다. 다만 하마스가 이를 받아들일지는 미지수다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 네타냐후 총리와의 정상회담 이후 공동 기자회견을 열고 자신의 평화구상을 언급하며 네타냐후 총리가 이에 동의했다고 밝혔다.

그는 "하마스가 수락하면 내 제안은 모든 인질을 즉시 석방하되 72시간을 넘기지 않도록 하고 있다"며 "따라서 인질들은 돌아올 것이며, 이는 전쟁의 즉각적인 종식을 의미한다"고 덧붙였다.

이날 백악관은 20개 항으로 구성된 평화구상을 발표했다. 이스라엘과 하마스가 동의할 경우 즉시 전쟁을 끝내며, 모든 인질은 72시간 내 석방한다. 이스라엘이 구금한 가자 주민 등도 풀어준다. 이후 하마스의 군사 능력을 해체하고 이스라엘군은 단계적으로 철수한다.

전후 가자지구는 비정치적 '팔레스타인 위원회'가 임시로 통치하게 된다. 이 위원회는 트럼프 대통령이 의장을 맡고 토니 블레어 전 영국 총리 등이 참여하는 국제기구 '평화 위원회'의 감독을 받는다. 트럼프 대통령에 따르면 이 구상은 주요 아랍국가로부터 지지를 얻었다.

트럼프 대통령은 "하마스가 이 합의를 거부할 소지도 항상 있다"면서도 "다른 모든 이는 이를 받아들였다. 하지만 (하마스로부터) 긍정적인 답변이 나올 것 같다"고 밝혔다.

네타냐후 총리는 "오늘 우리는 전쟁 종식을 위한 중요한 발걸음을 내디뎠으며, 중동에서 평화를 극적으로 증진하기 위한 무대를 마련했다"며 "가자지구 전쟁 종식을 위한 당신의 계획을 지지한다"고 말했다.

네타냐후 총리가 평화구상에 찬성하면서 하마스까지 동의하게 되면 가자지구 종전이 현실화한다. 트럼프 대통령과 네타냐후 총리는 하마스에 평화구상 수락을 강하게 압박했다.

네타냐후 총리는 하마스가 합의를 거부하거나 일단 수락한 뒤 사실상 합의를 어길 경우 "이스라엘은 스스로 임무를 완수할 것"이라고 말했다.

트럼프 대통령은 하마스가 자신의 평화구상을 거절할 경우 "네타냐후 당신은 당신이 해야 할 일을 하는 데 있어 더욱 전폭적인 지지를 받게 될 것"이라며 이스라엘의 공격 지원 의사를 밝혔다.

하마스는 아직 평화구상 관련 공식 입장을 내놓지 않았다. AP통신은 소식통을 인용해 트럼프 대통령의 평화구상이 하마스 협상단에 전달됐으며 하마스는 이를 성실하게 검토하고 있다고 전했다.

로이터 통신에 따르면 하마스 당국자 마흐무드 마르다위는 이날 공동 기자회견 직후 알자지라 무바시르 TV 인터뷰에서 평화구상 관련 문서를 아직 못 받았다고 밝혔다.

일각에서는 평화구상을 하마스가 수용하기 어려울 것이라는 관측이 나온다. 뉴욕타임스(NYT)는 "72시간 내 인질을 석방하게 한다지만 이스라엘군의 철수 시점이 불분명하며, 특히 하마스의 무장 해제를 전제로 한다"면서 "하마스가 이 계획을 수용하지 않을 것으로 보인다"고 설명했다.

하마스뿐 아니라 아랍 국가들이 인정하는 팔레스타인 자치정부(PA)도 전후 가자 통치에서 배제하는 등 이스라엘에 유리한 구상이라는 지적이 있다. 다만 PA는 평화구상 지지 성명을 발표했다.

한편 백악관에 따르면 이날 트럼프 대통령과 네타냐후 총리는 셰이크 무함마드 빈 압둘라흐만 알사니 카타르 총리와 3자 전화 회담을 했다. 네타냐후 총리는 이 자리에서 카타르 공습에 유감을 표했다.





이스라엘의 한 소식통은 CNN에 이번 사과는 카타르가 하마스에 트럼프 대통령이 제안한 '가자지구 평화구상'을 수용하도록 압박하기 위한 일환이라고 설명했다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

