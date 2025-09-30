김경일 시장 "마을사업, 주민자치회 중심 성공하도록 전폭 지원할 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

파주시, 98일간의 주민총회 대장정 마무리

126건 안건 검토·99건 의결…2026년 총 8억 규모 마을사업 확정

역대 최대 주민총회 126건 안건 상정…전년대비 99건 27.3% 증가

경기 파주시는 지난 6월 21일 운정4동에서 시작해 9월 27일 운정3동 주민총회를 마지막으로 98일간의 주민총회 대장정을 마무리했다고 30일 밝혔다.

운정4동 주민총회. 파주시 제공

AD

주민총회는 주민자치회의 최종 의결 기구로, 주민들이 직접 발굴 계획한 마을사업들을 논의하고 주민투표를 통해 내년도 사업의 진행 여부 및 우선순위를 결정하는 절차다.

주민복지, 안전, 공동체, 소통, 화합 등 다양한 분야의 안건 총 126건을 검토했으며, 최종적으로 99건의 마을계획이 의결되어 2026년도 마을사업으로 확정됐다. 이는 전년도 안건 검토 대비 27.3% 증가했으며, 전년도 마을계획 대비 7.6% 증가한 수치다.

총 6억 원 규모의 마을사업과 더불어 지난 7월 11일 파주시 주민자치 우수사례 경연대회 정책마당에서 수상한 ▲대상 조리읍(1억원) ▲최우수상 운정6동(5000만원) ▲우수상 문산읍(3000만원) ▲장려상 금촌3동(2000만원)의 우수사업비를 반영해 2026년에 총 8억원 규모의 마을사업을 추진할 예정이다.

월롱면 주민총회. 파주시 제공

각 읍면동 주민총회 결과는 총회 개최 후 14일 이내에 해당 행정복지센터 게시판 및 누리집에서 확인할 수 있다.





AD

김경일 파주시장은 "주민자치회는 자치분권 실현의 핵심"이라며 "주민들이 스스로 선택한 마을사업이 주민자치회를 중심으로 성공적으로 추진될 수 있도록 시에서도 아낌없이 지원하겠다"고 말했다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>