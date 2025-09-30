대전소방본부, 산악사고 2024년 184건으로 매년 증가 추세

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가을철 산악사고 대비...드론·헬기 합동 산악구조훈련 실시

사진=대전시 제공

대전지역 산악사고가 2023년 111건에서 2024년 184건으로 꾸준히 증가 추세에 있는 것으로 나타났다.

이에 대전소방본부는 가을철 등산객 증가에 대비해 30일 대덕구 계족산성 일원에서 고성능 드론과 헬기를 활용한 합동 인명구조 훈련을 실시했다.

훈련은 등산객이 발목 골절로 움직이지 못하는 상황을 가정해 진행됐다. 대전소방본부와 119 특수대응단 긴급기동대·항공대, 대덕소방서 구조대 등 20여 명이 참여했으며, 고성능 드론과 헬기 등 장비가 투입됐다.

특히 400배 줌과 AI 인식 기능을 갖춘 최신 드론이 조난자를 신속히 탐지하고 좌표를 전송해 지상 구조대의 접근을 지원했다. 구조대는 부상자를 들 것으로 안전하게 이송했으며, 항공대 헬기가 이를 인계받아 충남대학교병원으로 긴급 이송하는 등 단계별 협업 체계를 점검했다.

대전소방본부는 이번 훈련을 통해 드론의 탐지력, 구조대의 기동성, 항공대의 후송 능력을 종합적으로 확인하며 입체적 산악구조 대응 역량을 강화했다.

특히 가을철에는 등산객이 늘면서 사고 위험이 커져 구조대의 신속 대응이 필수적이다. 소방본부는 주요 등산로에 설치된 산악 구급함 45개와 산악위치 표지판 37개를 정기 점검하며 응급 상황에 대비하고 있다.





김문용 대전소방본부장은 "가을철 시민 안전을 최우선으로, 첨단 장비와 협업을 통한 지속적 훈련으로 시민의 생명과 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

