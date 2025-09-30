[오늘의신상] LG생활건강, 이마트 전용 브랜드 '글로우 업 바이 비욘드' 신제품 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

세라마이드 5종·펩타이드 5종 함유

LG생활건강의 이마트 전용 브랜드 '글로우:업 바이 비욘드'가 '세라마이드 펩타이드 영양 장벽' 5종을 새롭게 출시했다고 30일 밝혔다.

글로우:업 바이 비욘드는 LG생활건강의 비욘드에서 지난 4월 론칭한 이마트 전용 브랜드다. 탄력 광채, 수분 진정, 영양 장벽 등 '슬로우 에이징(저속 노화)' 트렌드를 반영한 고효능 성분과 4950원이라는 가성비가 특징이다. 출시 4개월여 만에 10만개 이상 판매됐다.

글로우 업 바이 비욘드 세라마이드 펩타이드 영양 장벽 크림. LG생활건강 제공

새로 출시한 '세라마이드 펩타이드 영양 장벽' 5종은 탄력 광채, 수분 진정 라인에 이은 세 번째 시리즈다. 이 제품은 피부 장벽을 구성하는 핵심 성분인 '세라마이드 5종'과 피부 탄력을 더해주는 '펩타이드 5종'을 함유해 손상되고 지친 피부장벽을 탄탄하게 가꿔준다.

영양 장벽 라인은 ▲크림 스킨 ▲캡슐 에센스 ▲Ux3 볼륨샷 컨센트레이트 ▲안티에이징 영양 크림 ▲보습 미스트 등 5종으로 구성됐다.

해당 제품은 이마트 오프라인 매장과 SSG닷컴, 이마트몰 등 온라인 채널에서 구매할 수 있다.





비욘드 관계자는 "건조하고 지친 피부를 위해 깊은 보습과 진한 영양을 담은 실용적인 안티에이징 라인업을 출시했다"며 "앞으로도 다양한 피부 고민에 맞춘 신제품 지속적으로 개발하며 차별화된 고객 가치를 전할 것"이라고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

