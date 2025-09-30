누리호 4차 발사, 11월 27일 새벽

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

발사 예비일은 11월 28일 ~ 12월 4일로 설정

오는 11월 27일 00시 54분부터 01시 14분 사이에 누리호(4차)가 발사된다.

우주항공청은 지난 26일 누리호 4차 발사 발사관리위원회에서 오는 27일을 발사 예정일로 결정했다고 30일 밝혔다.

한국형 발사체 누리호(KSLV-ll)가 발사대를 떠나 우주로 향하고 있다. /고흥=사진공동취재단

정확한 발사 시각은 오는 11월 26일 발사관리위원회에서 최종 확정될 예정이다.

우주청 발사관리위원회는 누리호 최종 조립 일정, 위성 일정, 나로우주센터(발사대, 레인지시스템 등), 발사 조건(기상, 우주환경, 우주물체 충돌가능성) 등 누리호 4차 발사를 위한 준비 상황을 면밀히 검토해 발사 예정일을 11월 27일로 결정했다.

기상 등 돌발변수에 의한 일정 변경 가능성을 고려해 발사 예비일을 11월 28일부터 12월 4일까지로 설정했다.

발사예정 시간은 주탑재위성인 차세대중형위성 3호의 임무(지구 오로라·대기광 관측, 우주 자기장·플라즈마 측정 등) 수행 궤도(고도 600㎞)를 고려해 발사 예정시간을 00시 54분부터 01시 14분 사이로 정했다.

현재 누리호는 지난 18일 정상적으로 완료된 산화제 충전배출 사전시험(Wet Dress Rehersal·WDR) 이후 실제 발사를 위한 화약류 장착, 위성 탑재 등의 준비 작업이 순조롭게 진행되고 있다. 누리호에 탑재될 위성 13기의 진행 상황도 점검·완료돼 10월 말까지 우주센터로 입고될 예정이다.

나로우주센터에서는 발사대시스템의 성능 유지를 위해 성능확인시험을 2회 실시했고, 이번 누리호 4차 발사가 새벽시간에 이뤄지는 점을 고려해 야간 운용 훈련도 진행했다. 주탑재위성인 차세대중형위성 3호에 쓰이는 위성연료(하이드라진) 충전을 위한 충전설비 구축 및 시운전 결과도 검토·확인했다.

또, 누리호의 비행상황을 실시간 추적하는 레인지시스템도 정기 성능점검을 수행하는 등 만반의 준비를 하고 있으며, 11월부터는 발사가 가능한 상태로 전환돼 4차 발사운용에 대비할 계획이다.

아울러, 발사 준비 및 발사 과정에서 일어날 수 있는 비상상황 대비와 공공 안전확보를 위해 지난 25일 1차 발사안전통제 지휘조 훈련을 실시한 데 이어, 10월 말 최종 점검 종합훈련을 실시할 계획이다.





윤영빈 우주청장은 "누리호 4차 발사는 우주청 개청 이후 첫 발사"라면서 "체계종합기업이 발사체 구성품 제작·조립을 총괄 주관하고 발사운용에 공동참여하는 첫 발사로 그 의의가 있다"고 말했다. 그는 이어 "누리호 3차 발사 이후 약 2년 6개월의 공백이 있었지만 우주청·항우연·체계종합기업 및 관련 산업체 모두가 하나의 팀으로 발사 준비에 최선을 다해 4차 발사 성공을 위해 발사일까지 한 치의 오차도 없이 준비하겠다"고 강조했다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr

