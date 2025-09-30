동아제약, 소화 기능 강화한 '베나치오 프로액' 리뉴얼 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

UDCA·산사 성분 추가해 소화 기능 개선 도움

동아제약은 소화 기능을 강화한 베나치오 프로액을 리뉴얼 출시했다고 30일 밝혔다.

베나치오 프로액. 동아제약

AD

'베나치오 프로액'은 창출, 육계, 건강, 진피, 감초, 현호색, 회향 등 전통 생약 성분에 UDCA(우르소데옥시콜산)와 산사 성분을 추가하여 밀가루와 육류 중심 현대인의 식습관에 최적화된 복합 소화 불량 개선 효과를 제공한다.

새롭게 추가된 '산사'는 동의보감 등 전통 의서에 기록된 대표적인 소화 생약이다. 오랜 기간 소화기 질환 치료에 널리 활용되어 왔다. UDCA는 지방 분해와 흡수를 촉진하여 소화 기능 개선에 효과적이다.

패키지 디자인은 성분 리뉴얼과 액상 제형의 장점을 강조하기 위해 그린과 블루칼라를 조합해 시원하게 내려가는 소화 과정을 청량한 그래픽으로 구현했다.

베나치오 프로액은 일반의약품으로 처방전 없이 가까운 약국에서 구매할 수 있다.





AD

동아제약 관계자는 "현대인의 변화된 식습관에 맞춰 소화 기능을 강화하기 위해 베나치오 프로액에 UDCA와 산사를 추가해 소화 기능을 한층 개선했다"며 "리뉴얼된 베나치오 프로액 한 병으로 다양한 소화 불량 증상을 빠르고 확실하게 해결할 수 있기를 바란다"고 말했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>