중기부, 소상공인 비즈플러스카드 발급 기준 신용점수 완화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

NCB 839점→879점 확대

특별재해 소상공인은 880점 이상도 가능

소상공인이 사업 운영에 필요한 자금을 충당할 수 있도록 최대 1000만원 한도의 신용카드를 제공하는 '소상공인 비즈플러스카드' 사업의 지원 요건이 완화된다. 신용점수 기준을 확대하고 올해 특별재해로 피해를 입은 소상공인에겐 이를 더 완화할 방침이다.

AD

중소벤처기업부는 다음 달 1일부터 소상공인 비즈플러스카드의 지원 대상을 NICE 신용평점이 595점 이상 879점 이하로 확대한다고 30일 밝혔다. 기존엔 NICE 신용평점이 595점 이상 839점 이하인 소상공인들이 지원할 수 있었으나, 이를 완화한 것이다. 또 산불·호우 등 올해 발생한 특별재해로 피해를 입은 소상공인은 NCB 880점 이상이어도 비즈플러스카드를 지원받을 수 있도록 했다.

한편, 중기부는 다음 달 1일부터 법인 소상공인에 대한 비즈플러스카드를 신청받는다.

소상공인 비즈플러스카드는 소상공인이 최대 1000만원의 이용 한도가 부여된 신용카드를 지역신용보증재단의 보증서를 담보로 발급받아 사무용기기 구입 등 사업 운영에 필요한 비용을 결제하는 데 사용할 수 있도록 한 카드다. 접수일 기준 업력이 1년 이상이며 매출액이 최근 2개월간 200만원 이상 또는 지난해 1년간 1200만원 이상인 소상공인들이 지원할 수 있다.





AD

황영호 소상공인경영안정지원단장은 "더 많은 소상공인분이 비즈플러스카드를 경영활동에 활용할 수 있도록 지원 대상을 확대했다"며 "지원 요건을 충족하는 소상공인께서는 사업을 신청하셔서 혜택을 누리시길 바란다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>