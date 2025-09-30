대통령실 "김혜경 여사 '이석증' 치료…한일 정상회담 만찬 어려워"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

박상민 대통령 주치의 브리핑

"어제 저녁 갑작스러운 어지러움 호소해 진료"

"낙상 예방 위해 며칠간 안정 필요"

이재명 대통령 부인 김혜경 여사가 전날(29일) 저녁 어지럼증을 호소해 진료를 한 결과 '이석증'으로 확인돼 치료받았다고 대통령실이 30일 밝혔다.

연합뉴스

이재명 대통령 주치의 박상민 서울대병원 교수는 이날 예정에 없던 브리핑을 열고 "어제 저녁 김 여사가 갑작스러운 어지러움을 호소해 진료를 했다"면서 신경학적 검진과 전문검사를 실시한 결과 '이석증'으로 확인됐다고 말했다.

박 교수는 "(귓속 볼을) 제자리로 돌려놓는 치료법을 시행했다"면서 "일부 호전을 보여 많이 회복이 됐지만 약간의 증상이 남아 약물 처방하고 안정을 취했다"고 부연했다.

이어 박 교수는 "오늘 아침 다시 진료를 시행했고 증상은 매우 많이 호전됐지만, 여전히 어지럼증이 있어 낙상 예방을 위해 며칠간 안정 필요하다"면서 "이석증 회복 이후에도 2~3일 안정 취하는 게 의학적 권고이고, 이석증 치료 이후에도 움직이지 않는 안정이 필요해 오늘 일정을 불가피하게 수행할 수 없게 됐다"고 말했다.





김 여사는 당초 이날 부산에서 진행되는 한일 정상회담 만찬 행사 등에 참석할 계획이었다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

