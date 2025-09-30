김경일 시장 "파주, 전국 최고 복지도시로 자리매김하도록 최선"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

파주시, '운정 다누림 노인·장애인 복지관' 개관

전국적 모범 복지도시로 도약 기대

경기 파주시는 지난 29일 운정 다누림 노인·장애인복지관 개관식을 열고 본격 운영에 들어갔다고 밝혔다.

김경일 파주시장 등 참석자들이 지난 29일 운정 다누림 노인·장애인복지관 개관식에서 테이프 커팅을 하고 있다. 파주시 제공

이날 개관식은 김경일 파주시장을 비롯한 윤후덕 국회의원, 박대성 파주시의회 의장, 시도의원, 대한노인회, 지역 주민 등 1500여 명이 참여한 가운데 성황리에 개최됐다.

운정 다누림 노인·장애인복지관은 상담, 평생교육, 여가문화, 건강증진, 돌봄서비스, 주간이용 등 다양한 복지 서비스를 제공하며, 특히 인공지능(AI) 첨단기술 기반 로봇 프로그램을 운영해 장애인이 보다 쉽게 재활 치료에 접근할 수 있게 하는 등 각종 주민편의를 위한 복지관이다.

행사는 복지관 개관 유공자에게 표창 수여를 시작으로, 복지관 1호 회원증 수여식, 내빈들의 기념사 및 축사, 그리고 줄 자르기(테이프 커팅식)와 시설 견학(라운딩) 순으로 진행되어 분위기를 고조시켰다.

또한 개관을 맞아 파주시미술협회와의 협업을 통해 식당 공간에 지역 작가들의 미술작품을 전시해 식사와 문화·예술을 함께 누릴 수 있는 공간으로 조성해 더욱 풍성한 날이 되었다.

김경일 파주시장 등 참석자들이 지난 29일 운정 다누림 노인·장애인복지관 개관식에서 기념촬영을 하고 있다. 파주시 제공

이번에 문을 연 운정 다누림 노인·장애인복지관은 노인과 장애인이 함께 이용하는 전국 최초 통합형 복지시설로, 건강·문화·여가·재활 프로그램을 두루 갖춰 지역 주민의 생활 복지 거점 역할을 하게 된다.

특히 개관을 기념해 한 달간 영화관람, 노래교실, 건강특강 등 다채로운 무료 체험 프로그램을 운영해 시민들의 큰 호응을 얻어 복지공간으로서 든든한 기반을 마련하였다.

김경일 파주시장은 "운정 다누림 노인·장애인복지관은 어르신과 장애인 모두가 세대와 경계를 넘어 함께 어울리는 포용과 상생의 공간이 될 것"이라며 "시민 누구나 건강하고 품위 있게 살 수 있는 기반을 넓혀, 파주가 전국 최고의 복지도시로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.

참석한 한 시민은 "오랫동안 기다려왔던 운정 다누림 노인·장애인복지관이 드디어 문을 열어 기쁘다"라며 "시범운영 때부터 이용해 왔는데 정식 개관식 자리에 함께하니 의미가 더 크다"라고 소감을 밝혔다.





김경일 파주시장이 지난 29일 운정 다누림 노인·장애인복지관 개관식에서 식단을 살펴보고 있다. 파주시 제공

시는 앞으로도 운정, 금촌, 문산 권역으로 복지 기반시설을 확충하고, 시민 모두가 '파주에 살기를 참 잘했다'라는 자부심을 느낄 수 있는 따뜻한 복지도시로 나아갈 계획이다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

