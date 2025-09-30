강원도, 추석 연휴 국민 안전·편의 위한 공중화장실 특별대책 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

휴게소·여객터미널·관광지 등

공중화장실 청결·안전 집중 점검

강원특별자치도(도지사 김진태)는 추석 명절 징검다리 연휴 기간 귀성객과 관광객 증가가 예상됨에 따라 도내 교통시설·관광지·전통시장·상가 등에 위치한 공중화장실(민간 개방화장실 포함)에 대해 안전사고 예방과 위생 관리 강화를 위한 특별대책을 추진한다고 30일 밝혔다.

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공

AD

이번 대책은 감염병 예방을 위한 방역 활동, 이용객 증가에 따른 화장실 확충, 범죄 및 안전사고 예방, 위생·청결 강화 등을 종합적으로 시행해 도민과 방문객 모두가 쾌적하고 안전하게 공중화장실을 이용할 수 있도록 하는 데 중점을 두고 있다.

주요 추진사항으로 ▲ 손잡이·변기·세면대 등 접촉이 잦은 시설물 소독·방역 ▲ 휴게소 등 혼잡 지역에 직원용 화장실 개방 또는 남성 화장실을 여성용으로 탄력 전환 운영 등 ▲ 비상벨·CCTV 등 안전장치 정상 작동 여부 확인 ▲청소 주기 확대 등이다.

강원특별자치도는 이번 추석 연휴 동안 이용객이 많은 고속도로·국도·지방도 휴게소와 주요 관광지 공중화장실을 집중 점검하고, 시설물 파손이나 안전장치 고장 발견 시 즉시 시정조치를 취하는 등 신속히 대응할 계획이다.





AD

윤승기 강원특별자치도 산림환경국장은 "최장 연휴로 이용객이 크게 늘어날 것으로 예상되는 만큼, 철저한 점검과 정비를 통해 도민과 관광객 모두가 안전하고 쾌적하게 이용할 수 있는 공중화장실 환경을 마련하겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>