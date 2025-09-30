3분기 인기카드 '삼성카드 탭탭 O'…7년만에 정상등극

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

카드고릴라 선정…상품조회수·신청전환수 기준

신용카드 플랫폼 카드고릴라는 3분기 인기 1위 신용카드로 '삼성카드 taptap O'가 선정됐다고 30일 밝혔다. 7년 만에 1위를 차지했다.

AD

지난 7월1일부터 이달 23일까지 카드고릴라 웹사이트에서 집계한 각 신용카드 상품조회수 및 신청전환수를 기준으로 순위를 정했다.

삼성카드 탭탭 O는 2018년 연결산 이후 7년 만에 1위에 올랐다. 스타벅스·커피 전문점, 소셜커머스·트렌디숍·오픈마켓 등으로 구성된 라이프스타일 패키지를 선택해 혜택을 받을 수 있다.

대중교통, 택시, 이동통신 요금, 영화 할인 등을 갖춰 사회 초년생 대표 카드로 꼽힌다. 지난해에는 해외 카드 수요가 느는 걸 파악하고 해외 1.3% 적립 혜택을 추가했다.

2위는 '신한카드 Mr.Life'다. 자취생 생활비 할인 대표 카드로 꼽힌다. 이용 요일 및 시간에 따라 혜택을 제공한다.

전기·도시가스·통신 등 월납요금, 편의점, 병원·약국, 세탁소 등에서는 365일 24시간 할인받을 수 있다.

온라인쇼핑, 택시, 식음료 등 업종에서는 오후 9시에서 오전 9시까지 결제 시 혜택을 제공한다. 주말에는 3대 마트, 주유 할인도 해준다.

3위는 'KB국민 My WE:SH 카드'다. '나한테 진심 서비스'와 '더욱 진심 서비스' 등 혜택을 준다.

더욱 진심 서비스는 선택형이다. 먹는데 진심·노는데 진심·관리에 진심 중 선택하면 된다. KB페이, 음식점, 편의점, 통신, 온라인동영상서비스(OTT) 등에서 10~30% 할인된다.

4위는 '삼성카드&마일리지 플래티넘(스카이패스)'다. 모든 가맹점에서 1000원당 1마일을 적립해준다.

5위도 삼성카드다. 탭탭 디지털 카드로 3년 만에 분기 고릴라차트 톱10에 진입했다. 스트리밍 50%, 간편결제 10% 할인 등 온라인 영역 할인 서비스를 주로 제공한다.





AD

고승훈 카드고릴라 대표는 "3분기 순위를 보면 출시 후 장기간 사랑받는 스테디셀러와 새로 떠오르는 생활비 카드가 눈에 띈다"며 "최근에는 여러 카드사가 시리즈카드 라인업, 새 제휴카드 등 다양한 카드를 출시하고 있는 만큼 하반기 경쟁은 더 뜨거워질 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>