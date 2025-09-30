한화큐셀, S&P글로벌 '2025 1등급 클린테크 기업' 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한화솔루션 큐셀 부문, 글로벌 영향력 입증

6가지 항목으로 평가해 기준 이상 기업 뽑아

'시장 입지' 항목서 고득점…높은 브랜드 파워

한화솔루션 큐셀 부문(한화큐셀)이 글로벌 신용평가사 S&P 글로벌이 올해 처음 도입한 '클린테크 1등급 기업'(2025 Tier 1 Cleantech Companies)에 포함됐다.

한화큐셀은 30일 S&P글로벌 산하 에너지 시장 분석 기관인 '코모디티 인사이트(Commodity Insights)'가 진행한 평가에서 클린테크 1등급 기업으로 선정됐다고 밝혔다. 전 세계 태양광·풍력·에너지저장장치(ESS) 제조사를 대상으로 ▲시장 입지 ▲점유율 ▲기업 규모 ▲시장 다변화 ▲재무지표 ▲지속가능성 등 6개 항목을 기준으로 점수를 산정했다. 태양광 모듈 분야에서는 한화큐셀을 포함해 총 14개 기업이 선정됐다.

한화큐셀은 브랜드 인지도와 고객 인식 평가에서 상대적으로 높은 점수를 받은 것으로 알려졌다. 실제로 미국과 유럽 등 주요 시장에서 'EUPD 톱 브랜드', 'PVEL 톱 퍼포머' 등 권위 있는 평가에서 여러 차례 이름을 올린 바 있다. 시장조사기관 우드맥킨지(Wood Mackenzie)에 따르면 한화큐셀은 미국 주택용·상업용 태양광 모듈 시장에서 각각 7년, 6년 연속 점유율 1위를 기록했다.





글로벌 생산 거점 다변화도 평가에 반영됐다. 한화큐셀은 미국·한국·말레이시아에 셀 및 모듈 생산시설을 보유하고 있으며, 올해 말 미국 조지아주 카터스빌 공장이 완공되면 현지에서 태양전지 밸류체인을 갖춘 첫 기업이 된다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

