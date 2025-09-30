8월 생산 제자리걸음…광공업 선방에도 서비스업·소비 부진(상보)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

통계청, 8월 산업활동동향 발표

반도체 생산 3.1% 감소

지난달 전산업생산이 자동차 생산 급증에도 불구하고 보합에 그쳤고, 소비와 투자는 동반 감소했다. 음식료품과 가전제품 판매가 줄고, 운송장비 투자와 건설 실적 감소가 발목을 잡았다.

통계청이 29일 발표한 '8월 산업활동동향'에 따르면 지난달 전산업 생산지수는 전월과 같은 수준에 머물렀다. 광공업 생산이 2.4% 늘었으나 서비스업(-0.7%), 건설업, 공공행정이 줄어 보합에 그쳤다.

업종별로는 자동차(21.2%), 의약품(11.0%) 생산이 늘었지만 반도체(-3.1%)는 감소했다. 제조업 평균가동률은 74.7%로 전월보다 2.2%포인트 상승했다. 서비스업에선 전문·과학·기술업(1.5%)이 늘었으나 도소매(-1.7%), 협회·수리·개인(-6.0%)에서 줄었다.

가계 씀씀이를 보여주는 소매 판매는 전월보다 2.4% 감소했다. 음식료품 등 비내구재(-3.9%), 가전제품 등 내구재(-1.6%) 판매가 줄어든 영향이다. 다만 의복 등 준내구재는 1.0% 늘었다.

설비투자는 전월보다 1.1% 감소했다. 정밀기기 등 기계류 투자는 1.0% 늘었지만, 항공기·선박 등 운송장비 투자가 6.0% 줄었다. 건축·토목 공사실적을 뜻하는 건설기성도 전달보다 6.1% 감소해 감소 폭이 확대됐다.





현재 경기 수준을 보여주는 동행종합지수 순환변동치는 지난달 99.2로 전달보다 0.2포인트 상승했다. 향후 경기 흐름을 가늠할 수 있는 선행종합지수 순환변동치는 102.0으로 0.5포인트 올랐다.

