이동환 시장 "백석국민체육센터, 체육활동·여가 즐기는 공간으로 조성"

고양시, '백석국민체육센터'착공식 개최

지하 1층~지상 3층 규모

다목적체육관·운동처방실 등 생활체육 공간

경기 고양특례시(시장 이동환)는 지난 29일 일산동구 백석동에서 '백석국민체육센터' 착공식을 개최했다.

이동환 고양특례시장 등 참석자들이 지난 29일 일산동구 백석동에서 열린 '백석국민체육센터'착공식에서 시삽을 하고 있다. 고양특례시 제공

착공식에는 이동환 고양특례시장, 이기헌 국회의원 등 주요 내빈과 백석동 주민, 주민자치회 위원 등이 참석해 백석국민체육센터 착공을 축하했다.

백석국민체육센터는 지하 1층~지상 3층, 연면적 2151.34㎡(652평) 규모의 건축물로 다목적체육관과 관람석, 운동처방, 사무실 등 지역주민 건강과 생활체육 활성화 기반을 다질 복합공간이다.

센터 1층에는 체육관의 입구, 로비 등 공용공간으로만 조성된다. 주차장은 대부분 통행이 쉬운 기둥 구조(필로티 구조)로 조성돼 장애인, 노약자가 쉽게 접근하고 이용할 수 있다.

2층은 다목적체육관으로 기존의 구기종목뿐만 아니라 격투기, 우슈(무술) 등 비인기 종목을 즐길 수 있으며, 운동처방실, 샤워실 등이 설치된다.

3층에는 체육센터 운영 사무실과 200석 규모의 관람석이 설치돼 운동경기·행사를 관람할 수 있다. 또한 임대공간을 별개의 건물로 마련한다.





이동환 고양특례시장이 지난 29일 일산동구 백석동에서 열린 '백석국민체육센터'착공식에서 기념사를 하고 있다. 고양특례시 제공

이동환 고양특례시장은 "백석국민체육센터가 기존 체육시설을 연계해 다양한 생활체육시설을 한곳에서 이용할 수 있게 됐다"며 "시민들의 많은 관심 부탁드리며, 시민들이 건강을 증진하고 여가를 즐기는 사랑받는 공간으로 조성될 수 있도록 공사 추진에 최선을 다해주길 바란다"고 말했다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

