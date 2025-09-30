KB금융, 대한민국 새단장 주간 동참…플로깅 데이 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

29일 여의도 한강공원 일대에서 진행된 '임직원 플로깅 데이'에 참여한 KB금융지주 임직원들이 기념 촬영을 하고 있다. KB금융 제공

KB금융지주는 임직원 플로깅 데이를 열었다고 30일 밝혔다. 플로깅은 걷거나 뛰며 쓰레기를 줍는 활동을 뜻한다.

창립 17주년과 '대한민국 새 단장 주간'을 맞아 진행된 이번 캠페인은 주말 불꽃축제 직후 방문객이 몰린 여의도 일대를 중심으로, 출근 전 짧은 시간을 활용해 거리를 걸으며 쓰레기를 수거하는 방식으로 운영됐다.

KB금융은 '임직원 걷기 챌린지' 등 일상 속 건강경영 프로그램을 꾸준히 운영하고 있으며, 이번 캠페인 역시 그 일환으로 마련됐다.

또 KB금융은 추석과 국제적 행사인 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 생활 터전을 깨끗하게 가꾸기 위해 추진되는 '대한민국 새 단장 주간'에도 적극적으로 동참하고 있다.

이날 캠페인에 이어 그룹 내 11개 계열사도 29일부터 다음 달 1일까지 각사 본사 건물과 인근 공공구역에서 환경 정화 활동을 실시해 '대한민국 새 단장 주간'에 참여할 예정이다.





KB금융 관계자는 "작은 실천이 모여 지속가능한 변화를 만들어내듯 앞으로도 적극적인 사회공헌 활동을 통해 많은 사람에게 희망을 확산시키는 불씨가 되겠다"고 말했다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr

