이마트24, 새 PL브랜드 '옐로우' 론칭…"상품 경쟁력 강화"

다음 달 1일 옐로우 13종 우선 출시

상품경쟁력 강화·가성비 상품 확대

이마트24가 다음 달 1일 새로운 PL 브랜드(자체 브랜드) '옐로우(Ye!low)'를 론칭한다고 30일 밝혔다.

이마트24가 다음 달 1일 새로운 자체 브랜드(PL) '옐로우(Ye!low)'를 론칭한다고 30일 밝혔다. 이마트24 제공

이마트24는 최근 PL 상품에 대한 고객 선호도가 높아지고 차별화된 상품으로 경쟁력을 강화해야 한다고 판단해 가격, 트렌드, 건강 등을 아우를 수 있는 새로운 PL 브랜드를 론칭했다고 밝혔다.

새로운 PL '옐로우(ye!low)'는 '품질은 ye! 가격은 low'라는 의미를 담았다. 이마트24의 시그니처 색상인 노란색을 뜻하기도 한다. 옐로우는 ▲가격은 낮추고 품질은 모두 갖춘 '가성비 상품' (Amazing Price) ▲재료에서 공법까지 그동안 경험하지 못한 '새로운 상품'(New Trend)' ▲합리적인 가격은 기본, 고객의 건강까지 생각한 '건강한 상품'(Healthy) 등 3가지 콘셉트에 맞춰 상품 라인업을 확대해 나갈 계획이다.

3가지 콘셉트에 맞춰 가성비 상품은 '오렌지', 트렌디 한 상품은 '네이비', 건강 상품은 '그린'으로 패키지 라벨 폰트 색상을 달리할 예정이다. 고객들이 상품에 대한 정보를 직관적으로 파악할 수 있도록 하기 위해서다.

이에 따라 기존 PL 상품은 모두 '옐로우'로 바꾸고, 새 브랜드에 맞는 신상품을 순차적으로 출시할 계획이다.

먼저 기존 아임이 과자, 제지류, 간편식품, 유제품 등 10종 상품을 '옐로우' 브랜드로 리뉴얼하고, 신상품 3종을 포함해 총 13종의 옐로우 상품을 다음 달 1일에 선보인다.

첫 신상품은 신개념 믹솔로지 음료 '프루티' 3종(유자&민트, 리치&캐모마일, 매실&그린티)다. 과일과 허브티를 블렌딩한 음료는 모두 제로 칼로리로 비타민B3, 아연, 테아닌 등 기능성 원료를 담아 건강한 음료를 찾는 고객들을 겨냥했다. 출시를 기념해 10월 한 달간 1+1행사를 진행한다.

이마트24는 향후에도 일상에서 부담 없이 즐길 수 있는 음료를 지속 선보일 계획이다. 대표적으로 기존 아임이 스낵, 음료, 일상용품 등의 상품을 순차적으로 리뉴얼해나갈 예정이다.





김지웅 이마트24 MD전략팀 팀장은 "PL 상품이 고객들이 편의점 브랜드를 선택하는 중요한 기준이 되고 있고 고물가 속에 PL 상품의 중요성이 더 커질 것으로 보인다"며 "앞으로도 상품 개발 역량을 총동원해 동업계 대비 차별화된 PL 상품을 개발하고 가맹점 매출 증대에 도움이 될 수 있도록 할 것"이라고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

