신상진 시장 "미디어광장, 밤에도 빛나는 성남하이테크밸리 만들겠다"

신상진 성남시장, 청년친화형 아름다운거리 미디어광장 개장식 참석
신상진 성남시장이 29일 오후 5시 30분 중원구 상대원동 성남하이테크밸리 내 미디어광장에서 열린 '청년친화형 아름다운거리 미디어광장 개장식'에 참석했다.
이날 행사에는 신상진 시장을 비롯해 국회의원, 도의원, 시의원, 관계기관, 입주기업 대표, 근로자 및 시민 등 약 500명이 참석했다.
신 시장은 기념사에서 "성남하이테크밸리는 지난 50여년간 우리 지역 산업 발전을 이끌어온 주춧돌"이라며 "제조업 중심의 아파트형 공장단지로 발전해 왔지만, 업무시간이 지나면 불이 꺼지고 사람이 없어지는 것이 늘 안타까웠다"고 말했다.
이어 "오늘 개장하는 미디어광장을 중심으로 이곳에 활기를 불어넣겠다"며 "근로자와 주민이 퇴근 후에도 함께 즐기고 어울릴 수 있는 다양한 먹거리와 즐길거리를 조성해, 밤에도 빛나는 활기찬 성남하이테크밸리를 만들겠다"고 강조했다.
이날 개장한 미디어광장은 대형 미디어월과 프로젝션 열주(조명이 투사되는 기둥) 등을 설치하고 야외 휴게공간을 조성해 청년들이 자유롭게 모여 소통할 수 있는 공간으로 꾸며졌다.
지금 뜨는 뉴스
개장식에서는 성남시립예술단의 국악연주와 합창으로 구성된 식전공연을 시작으로, 사업 경과보고, 기념사 및 축사, 미디어월 점등 테이프 커팅, 기념촬영 순으로 진행됐다.
성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>