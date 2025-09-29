日 이시바 총리, 한일회담 앞두고 이수현 묘지 참배

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이시바 시게루 일본 총리가' 의인' 이수현씨 묘지를 참배한다고 교도통신이 29일 보도했다. 이 총리는 30일 부산에서 이재명 대통령과 한일 정상회담을 갖는다.

이씨는 일본 유학 중이던 2001년 1월 도쿄 신오쿠보역에서 선로에 떨어진 일본인을 구하려다 목숨을 잃었고, 이후 한일 우호의 상징적 인물이 됐다. 이씨 묘는 부산 금정구 시립공원묘지에 있다.

이시바 시게루 일본 총리. 연합뉴스

이시바 총리의 이번 부산 방문은 이 대통령이 지난달 도쿄를 찾은 데 대한 답방이자 양국 정상 간 셔틀 외교 일환이다.

이 대통령과 이시바 총리는 저출산·고령화, 지방 활성화, 재해 대책 등 공통 과제를 협의하고 미래 지향적 관계 발전 방침을 확인할 것으로 전망된다고 교도통신이 전했다.

이와 관련해 양국 외교부 차관급과 관계 부처 담당자들이 저출산·고령화, 지방 활성화, 농업, 방재, 자살 대책 등에 대해 논의하는 첫 회의를 이날 외무성에서 개최했다.

이번 회담에서는 동아시아 안정을 위한 한미일 3국 안보 협력 강화도 의제로 다뤄질 것으로 보인다.

이시바 총리는 30일 오후 출국해 내달 1일 오전 부산을 떠나 귀국한다.

일본 총리가 한국을 방문하는 것은 기시다 후미오 전 총리가 작년 9월 서울을 찾은 이후 1년 만이다.





이시바 총리는 내달 4일 집권 자민당이 새 총재를 선출하고 10월 중순 이후 국회에서 총리 지명선거가 열리면 물러난다. 지난해 기시다 전 총리도 퇴임 직전 한국을 방문했다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr

