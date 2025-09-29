고성군-강원대학교, 지역 해양산업 활성화 업무협약 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도 고성군(군수 함명준)과 강원대학교는 지난 26일 지역 해양산업 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 29일 밝혔다.

함명준 고성군수와 강원대학교가 지난 26일 지역 해양산업 활성화를 위한 업무협약을 체결하고 있다. 강원 고성군 제공

이날 강원대학교에서 체결된 이번 업무협약은 지역의 풍부한 생태 해양 지원을 활용한 공동사업 추진 등을 목표로 양 기관의 상호 발전을 도모하며, 석호 및 해양 산업 분야 취업 기회 확대 및 일자리 창출 협력, 연어자원관리(바이오 헬스케어), 육상 양식의 산업화를 협력하기로 하였다.

특히, 군은 연어를 통한 산업을 추진하고자 한다.

이는 해수 온도의 상승으로 인해 연어의 회귀 하천이 북쪽으로 이동함에 따라 최근 고성 간성읍 북천에 회귀 연어의 수가 매년 증가하고 있으며, 또한, 군은 꾸준히 매년 성장시킨 어린 연어를 북천에서 방류해 오고 있다.

연어에서 추출되는 PDRN(PolyDeoxyRiboNucleoride)은 세포 재생 촉진 물질로, 상처를 빠르게 회복시키면서도 항염증 효과, 혈관 신생 촉진 등에 효과가 있다.

연어의 정소에서 추출되는 PDRN은 인체 DNA와 구조 유사성이 높고, 오래전부터 의료용으로 사용되어 재생 효과가 검증된 성분으로 알려져 있다.

이번 업무협약은 연어 원료를 중심으로 한 산업 클러스터와 브랜드화를 목표로 고성군과 강원대학교는 기술-규제-시장 3단계로 로드맵을 구성 중이며, 1단계로 연구와 산업 기반 확보, 연어연구센터 설치 등 원료 안정화를 시작으로 2단계 글로벌 규제 인증 확보, 3단계 고성을 K-연어 바이오클러스터로 바이오헬스와 관광 등 지역경제 활성화를 목표로 고성 연어 브랜드화 작업을 추진할 예정이다.





군 관계자는 "고성군의 다양한 자원을 활용하여 해양산업을 발전시키는 한편 강원대학교와 우리 군이 서로 상생하는 산업을 추진하여, 일자리 창출 및 새로운 연구와 산업을 통해 발전된 고성의 브랜드화를 위한 걸음을 이어 나가겠다"고 소감을 밝혔다.





강원 고성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

