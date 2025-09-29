AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

창원시 대표 지정기부금 사업 동참



전국적 가수로 이름을 떨치고 있는 트로트 가수 진욱이 창원시 대표 지정기부금에 동참했다.

경남 창원특례시는 29일 시청 접견실에서 트로트 가수 진욱이 '진해 벚꽃 소생 프로젝트'에 1000만 원을 기부하고 기탁식을 가졌다.

트로트 가수 진욱, ‘진해 벚꽃 소생 프로젝트’에 1000만원 기부.

이날 기탁식에는 진욱 가수를 비롯해 장금용 창원특례시장 권한대행, 팬카페 회원, 관계 공무원 등이 참석해 기부의 뜻을 함께 나눴다.

'감성장인'이라는 애칭으로 불리며 따뜻한 음색과 진정성 있는 무대로 사랑받고 있는 진욱은 '미스터트롯2' 등 다양한 방송에서 활약하며 대중에게 널리 알려졌다.

그는 음악 활동뿐만 아니라 지역사회 발전과 나눔 문화 확산을 위해 꾸준히 선행을 이어오고 있으며, 이번 기탁을 통해 창원시가 추진하는 대표 지정기부금 사업에 동참하며 고향사랑 실천에 나섰다.

'진해 벚꽃 소생 프로젝트'는 2025년부터 2028년까지 추진되는 창원시 대표 지정기부금 사업으로, 노후화된 진해 벚나무의 수세 회복을 위해 영양제를 공급하고 병충해를 예방하여 건강한 생육환경을 조성하는 사업이다. 이를 통해 벚꽃 명소 환경을 개선하고, 시민 참여형 축제 활성화로 진해 벚꽃의 아름다움과 가치를 다음 세대까지 지켜나갈 계획이다.

가수 진욱은 "진해 벚꽃은 저뿐만 아니라 많은 시민들의 추억과 낭만이 담긴 상징"이라며 "이 소중한 풍경을 지키기 위한 뜻깊은 사업에 함께할 수 있어 기쁘고, 앞으로도 부친의 고향인 창원을 위해 나눔을 이어가겠다"고 말했다.





장금용 창원특례시장 권한대행은 "이번 기탁은 진해 벚꽃 보존과 지역 관광 활성화에 큰 힘이 될 것"이라며 "창원시는 기탁금이 목적에 맞게 사용되도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

