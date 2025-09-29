김대중 전남교육감, 무안고 방문…"수험생 응원합니다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

자율형 공립고 2.0 운영 내실화 방안 논의

김대중 전남교육감이 29일 무안고등학교를 찾아 대학입시를 앞둔 수험생들을 격려하고 자율형 공립고 2.0 교육과정 운영 내실화 방안을 논의했다.

이번 방문은 '대중교통, 학교방문' 일환으로 수험생들에게 응원 메시지를 전하고, 자율형 공립고 2.0을 운영 중인 무안고 교육과정의 발전 방향을 모색하기 위해 마련됐다. 이날 차담회에서는 맞춤형 진로·진학 프로그램 관련 예산 확대, 자율형 공립고 교육과정 운영을 위한 교원 정원 확보 등이 논의됐다.

김대중 전남교육감이 대학입시를 앞둔 수험생들을 격려하고 자율형 공립고 2.0 교육과정 운영 내실화 방안을 논의했다. 전남도교육청 제공

자율형 공립고 2.0은 학교가 지자체·대학·기업 등과 협약을 맺고 자율적으로 특색 교육과정과 프로그램을 개발해 운영하는 학교다. 무안고는 맞춤형 진로·진학 프로그램, 지역 협력 기반 교육과정 개편, 진로 연계 동아리 활동 등을 통해 다양한 교육 기회를 제공하고 있다.

김 교육감은 이날 무안고 3학년 교실을 찾아 수험생들에게 따뜻한 응원의 말을 전하며 고된 수험생활 속에서도 끝까지 최선을 다해 달라고 당부했다. 또 학생들의 눈높이에 맞춘 상담과 질의응답을 통해 고3 학생들의 긴장을 덜고 진로와 입시에 대한 현실적인 조언도 건넸다.





김 교육감은 "결과보다 중요한 건 수험생 여러분의 노력과 용기다. 도교육청은 끝까지 여러분을 응원하고 믿는다"고 격려했다. 이어 "자율형 공립고 2.0은 학교가 지역과 함께 설계하고 운영하는 미래 교육의 출발점"이라며 "무안고가 학생 중심의 교육과정을 안정적으로 운영해 전남형 고교 혁신의 모델로 자리매김하길 바란다"고 말했다.





