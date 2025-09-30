롯데마트, 내달 6일까지 추석 선물세트 본 판매…'핸드캐리형' 대세

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

핸드캐리형 선물세트·가족 먹거리 상품 기획

구매금액별 최대 50만원 상품권 증정

롯데마트는 다음 달 6일까지 2025년 추석 선물세트 본 판매를 진행한다고 30일 밝혔다.

롯데마트 제타플렉스 서울역점에서 선물세트를 홍보하고 있는 모습. 롯데마트 제공

AD

롯데마트는 과일·견과류·김·건강기능식 등 다양한 카테고리에서 실속과 편의성을 강화한 '핸드캐리형 선물세트'를 집중적으로 선보인다. 명절을 일주일가량 앞둔 시점에서는 휴대성과 가성비를 동시에 갖춘 핸드캐리형 선물세트 수요가 두드러지기 때문이다. 실제로 지난해 추석 직전 일주일간 3㎏ 이하 과일세트와 2만원대 견과세트 등 핸드캐리형 상품이 판매 상위권을 차지했다.

과일 선물세트에서는 가족 먹거리용 과일세트를 합리적인 가격에 준비했다. 대표 상품으로는 '샤인머스캣(2㎏ 내외)'을 1만9990원에 선보인다. 올해는 가격을 전년 대비 30% 이상 인하했다. '충주사과(3㎏ 내외)'와 '나주배(3㎏ 내외)'는 각각 2만9900원, 2만4900원에 내놓는다. '상주 곶감(情)'과 '제스프리 골드키위(2.5㎏ 이상)'는 가족 먹거리용 선물세트로 엘포인트 회원에게 1만원 할인 혜택을 제공해 각각 3만9900원, 4만9900원에 판매한다.

견과와 수산세트 역시 핸드캐리형을 중심으로 운영한다. 대표 상품으로는 '매일견과 하루한줌 80봉'을 2만9900원에 판매한다. '넛츠박스 매일견과 세트 20봉'은 1만 9900원에 1+1 혜택을 제공한다. 수산 선물세트에서는 '동원 양반 들기름세트'와 'CJ 비비고 토종김 5호'를 각 9900원에 판매한다. 10개 구매 시 1개 추가 증정 혜택을 더했다.

축산 선물세트는 구이류 상품을 합리적인 가격에 마련했다. 최강록 셰프 특제 소스를 함께 구성한 '최강록의 나야 LA갈비세트(미국산 초이스 냉동 꽃갈비 1㎏*2)'는 엘포인트 회원가 10만9000원, 알등심과 새우살로 구성된 '한우 홈파티팩 선물세트(1등급 한우 알등심·새우살 각 300g*2)'는 19만9000원에 선보인다. 물가 안정형 기획 상품으로는 '한우 정육세트 2호(1등급 한우 국거리·불고기 각 500g*2)'와 '미국산 소 냉동 혼합갈비세트(미국산 냉동 LA식 꽃갈비 1.2㎏, 포갈비 1.2㎏)'를 엘포인트 회원 대상으로 각 3만원 할인해 9만9000원에 판매한다.

가공식품과 건강기능식 선물세트도 다채롭게 준비했다. 가공식품에서는 롯데마트 단독 상품인 'CJ 스팸 밸리곰 에디션'을 3만6900원에 선보인다. 건강기능식품에서는 '정관장 홍삼원기(氣)'와 '정관장 홍삼진고 이뮨스틱'을 행사 카드 결제 시 25% 할인한다. '종근당건강 생유산균 락토핏 골드 더블세트'는 엘포인트 회원가 2만1800원에 판매한다.





AD

강혜원 롯데마트·슈퍼 마케팅부문장은 "귀성을 앞둔 고객들의 수요에 맞춰 핸드캐리형 위주의 실속 선물세트를 다양하게 마련했다"며 "추석 당일까지 이어지는 본 판매 행사를 통해 고객들이 합리적으로 풍성한 명절을 준비하시길 바란다"고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>