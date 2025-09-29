목포시-중기부-벤처투자, 상생 소비 '자매결연'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

관광활성화·고향사랑기부·특산물 소비 확대

목포시와 중기부, 벤처투자가 뭉쳐 지역 상생소비에 앞장선다. 목포시 제공

전남 목포시가 중소벤처기업부, 한국벤처투자와 손잡고 상생소비 활성화를 위한 자매결연 협약을 체결했다.

목포시는 29일 미식문화갤러리 해관 1897에서 한성숙 중소벤처기업부 장관, 이대희 한국벤처투자 대표 등이 참석한 가운데 협약식을 열었다. 이번 협약은 지방소멸 위기에 대응하고 지역 상권을 살리기 위해 추진됐다.

협약에 따라 세 기관은 ▲지역 관광 활성화를 위한 기관 행사 유치 및 휴가철 직원 방문 ▲고향사랑기부제 참여와 홍보 ▲지역 특산물 소비 확대 등을 공동 추진하기로 했다.

협약식 직후 한성숙 장관은 고향사랑 기부에 동참하고 목포 동부시장을 방문해 상인들과 간담회를 진행했다. 이어 장보기 행사를 통해 특산품을 직접 구매하며 현장의 목소리를 경청했다.

한 장관은 "지방소멸 위기 극복에는 중앙정부·지자체·지역 주민의 상생협력이 절실하다"며 "이번 협약을 계기로 목포의 관광자원과 특산품이 널리 알려지고 소비로 이어지길 기대한다"고 밝혔다.





조석훈 목포시장 권한대행은 "맛의 도시 목포가 이번 협약을 통해 더욱 알려지고, 협약기관 임직원들의 방문과 소비로 지역경제가 활성화되길 바란다"고 말했다.





