원주시, 국민건강보험공단과 함께 반계리 은행나무광장 조성

자연과 문화가 어우러지는 쉼터 탄생

강원도 원주시와 국민건강보험공단(이사장 정기석)은 29일 문막읍 반계리 은행나무 일원에서 은행나무광장 준공식을 열고 시민들과 함께 광장 조성을 축하했다.

원주시와 국민건강보험공단아 29일 문막읍 반계리 은행나무 일원에서 은행나무광장 준공식을 열고 있다. 원주시 제공

국내 최고령(1318년 추정) 은행나무인 반계리 은행나무는 아름다운 수형과 단풍이 전국적으로 알려지면서 문화재 보호와 관광자원 활용에 대한 요구가 커졌다.

이에 원주시는 85억원의 사업비를 투입해 은행나무 일대를 광장으로 조성하고 진입로와 주차장을 개설해 관광객 접근성과 이용 편의를 높였다.

특히 이번 광장 조성에는 국민건강보험공단이 동참해 은행나무 23그루 식재와 야외무대 설치를 지원했다. 이는 지난 6월 시와 공단이 맺은 업무협약의 일환으로, 지자체와 공공기관 간 협업의 모범사례로 꼽힌다.





원강수 원주시장은 "은행나무가 아름답게 물드는 단풍철, 넓어진 광장에서 많은 관광객들이 원주의 황금빛 가을을 충만하게 느끼시길 바란다"며 "원주시 관광자원을 적극 활용해 지역 경제 활성화를 이끌 방안을 지속적으로 모색하겠다"고 말했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

