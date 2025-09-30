현대오토에버, '車 기능안전' 공인검사기관 인정…국내기업 최초

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현대오토에버가 국내 민간기업 중 처음으로 '도로차량 기능안전' 분야 공인검사기관이 됐다고 30일 밝혔다. 차량 오작동이나 고장에 따른 사고 예방 여부를 검사하려면 지금까지는 주로 해외 기관에 의뢰해 왔지만 앞으로 국내 기업을 통해 검사 결과를 받아볼 수 있게 됐다.

공인검사기관은 산업통상자원부 국가기술표준원 산하 한국인정기구(KOLAS)가 인증한다. 공인검사기관의 검사 결과는 국내에서 공신력을 보장받는다.

왼쪽부터 한해리 현대오토에버 프로세스인증팀 책임, 최지윤 책임, 김정민 책임, 정지훈 차량전장SW센터장, 박경훈 차량SW평가기술실장, 최경묵 프로세스인증팀장. 현대오토에버

이번 선정으로 현대오토에버는 고객사가 차량 전기·전자 시스템 오작동이나 고장으로 인한 사고를 예방할 수 있는지 검사할 수 있다. 소프트웨어(SW) 개발과 하드웨어(HW) 개발, 시스템 등 18개 세부지표를 평가하게 된다.

현대오토에버는 자체 차량SW와 고객사를 대상으로 기능안전 검사 과제를 수행할 계획이다. 이를 통해 차량SW 개발 과정의 신뢰성과 효율성을 높일 방침이다. 또한 현대오토에버는 완성차, 자동차 부품사, 차량SW 기업, 전장기업 등의 검사의뢰도 받아 정밀한 검사 서비스를 제공할 예정이다.

앞서 현대오토에버는 2023년 8월부터 기능안전 검사 역량을 고도화한 뒤 2년여 만에 KOLAS로부터 공인검사기관으로 선정됐다. 앞으로 현대오토에버는 검사 세부지표를 확대해 전문성을 키울 계획이다.





류석문 현대오토에버 SW플랫폼사업부장 전무는 "내실 있는 차량 기능안전 검사체계 구축을 기반으로 고객사에 신뢰 높은 검증 서비스를 제공할 것"이라고 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr

