코스피, 돌아온 기관·외국인에 1%대 강세…3430선 회복

코스피가 기관과 외국인의 순매수세에 힘입어 강세로 장을 마감했다.

29일 코스피는 전일 대비 45.16포인트(1.33%) 상승한 3431.21에 거래를 마쳤다. 이날 거래량은 4억1279만주로, 거래대금은 9조9432억원으로 잠정 집계됐다.

투자주체별로는 기관과 외국인이 각각 3029억원, 4469억원 순매수한 반면 개인은 7476억원을 순매도했다. 선물시장에서는 기관과 개인이 각각 6200억원, 3198억원 순매도한 반면 외국인은 1조497억원을 순매수했다. 프로그램매매는 차익거래에서 151억원, 비차익거래에서 5283억원의 순매수가 발생했다.

업종별로는 대부분의 업종이 상승했다. IT서비스 업종이 3.4% 올랐고 증권 3.12%, 전기전자 1.75%, 보험 1.73%, 금융 1.59%, 전기가스 1.54%, 비금속 1.29%, 제조 1.28%, 화학 1.26%, 금속 0.78%, 운송장비 0.68%, 운송창고 0.64%, 제약 0.63%, 의료정밀 0.61% 등이 강세였다. 반면 통신과 일반서비스는 약보합권에서 장을 마감했다.

시가총액 상위권 종목들도 대부분 상승했다. 삼성전자가 1.08% 올랐고 SK하이닉스 3.71%, LG에너지솔루션 0.72%, 삼성바이오로직스 0.3%, 한화에어로스페이스 1.44%, KB금융 2.66%, 현대차 0.23%, NAVER 7.02%, 셀트리온 0.34%, 기아 0.5%, 신한지주 2.46%, 삼성생명 2.17% 등이 강세였다. 반면 두산에너빌리티는 0.32% 하락했다.

이날 상승 종목 수는 597개사로, 하락 종목 수는 271개사로, 보합권은 62개사로 집계됐다. 8개 종목은 상한가를 기록했다.

코스닥지수도 1%대 상승 마감했다. 이날 코스닥지수는 전일 대비 11.52포인트(1.38%) 상승한 846.71에 거래를 마쳤다. 투자주체별로는 기관과 외국인이 각각 1355억원, 800억원 순매수한 반면 개인은 1916억원을 순매도했다.

시가총액 상위권 종목들은 대부분 상승했다. 알테오젠이 4.25% 올랐고 에코프로비엠 0.26%, 펩트론 4.32%, 에코프로 0.62%, 파마리서치 0.35%, 리가켐바이오 0.07%, 삼천당제약 1.85%, HLB 0.13%, 에이비엘바이오 1.19%, 리노공업 1.37%, 코오롱티슈진 0.42% 등이 상승했다. 반면 레인보우로보틱스는 약보합권에서 장을 마감했다.





한편 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 10.8원 떨어진 1398.9원에 거래되고 있다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

