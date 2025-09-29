김진태 지사, 교통 안전교육으로 어르신 교통사고 줄이기 강조

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

춘천 북부노인복지관 방문

어르신 운전 중 식별 스티커 배부·안전교육 진행

65세 이상 교통사고 매년 증가… 예방 교육 필요성 커져

김진태 강원특별자치도지사는 29일 추석을 앞두고 춘천 북부노인복지관을 방문해 어르신 운전자 교통안전 교육에 함께했다.

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공

이번 교육은 65세 이상 운전자의 교통사고 예방을 위해 마련된 것으로 도내 65세 이상 운전자 교통사고는 2022년 1303건에서 2024년 1548건으로 매년 증가하고 있는 추세다.

교육은 강원경찰청 소속 경찰관이 맡아 운전자·보행자 안전수칙 등 어르신이 놓치기 쉬운 내용을 중심으로 진행됐으며, 이어 복지관 주차장에서는 '어르신 운전 중'식별 스티커 부착 행사도 진행됐다.

한국교통안전공단 조사(2025년 2월)에 따르면, 일반 시민의 93%가 '어르신 운전 중' 스티커 부착 차량에 양보 의향을 보였고, 고령 운전자의 65%는 안전성 향상에 도움이 됐다고 응답하는 등 정책 효과가 확인된 바 있다.

김진태 도지사는 "오늘 교육을 받으신 분들은 앞으로도 안전하게 운전하실 수 있으실 것"이라며 교육의 중요성을 강조했다.

이어"자동차는 어르신들께 꼭 필요한 수단이지만 사회적 분위기를 고려해 책임 있는 판단을 해주시는 것도 중요하다"며"운전이 예전 같지 않다고 느끼실 때는 면허를 반납하는 고민도 필요하다"고 말했다.

도는 앞으로도 ▲'어르신 운전 중' 스티커 보급 확대 ▲고령 운전자 면허 반납 지원 ▲정례화된 교통안전 교육 추진 등 종합대책을 지속적으로 추진해 고령 운전자, 어린이, 보행자 등 교통약자를 보호하고 안전한 교통 환경을 조성해 나갈 계획이다.





한편, 김 지사는 교육에 앞서 복지관에서 배식 봉사에도 참여하며 어르신들과 함께하는 시간을 가졌다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

