양주시립장욱진미술관 기획전 '번지고 남아있는:장욱진 먹그림' 개최

경기 양주시가 오는 30일부터 내년 4월 5일까지 양주시립장욱진미술관 기획전 '번지고 남아있는: 장욱진 먹그림'을 개최한다.

양주시립장욱진미술관 기획전 '번지고 남아있는: 장욱진 먹그림'. 양주시 제공

이번 전시는 그동안 유화 중심으로 다루어졌던 장욱진 연구의 외연을 확장하고 소장품의 연구 기능을 강화하는 취지로 기획됐다.

전시에서는 그동안 공개되지 않았던 미술관의 소장품을 포함해 장욱진의 먹그림 약 40여 점을 선보인다.

특히 2024년에 미술관 개관 10주년을 기념하여 개최한 학술대회 '다시, 장욱진을 보다'의 연구 성과를 바탕으로 장욱진 먹그림의 가치를 새롭게 조명한다.

장욱진의 먹그림은 1980년 전후를 기점으로 다수 제작된 작업으로서 유화, 매직화와 더불어 장욱진의 예술세계를 대표하는 장르이다.

먹그림은 수묵화와 같이 먹과 종이를 재료로 사용하지만 전통 수묵화에 등장하는 상징적 소재를 내용적, 형식적으로 재해석했다는 점에서 차별성을 지닌다.

미술사가 최경현은 학술대회에서 "지필묵의 전통 재료를 사용했지만 작가가 서양화와 동양화를 이분법적으로 구분하고 싶지 않았기 때문에 새로운 장르임을 분명히 했다"고 평했는데, 이는 먹그림의 독창성을 잘 보여준다.

전시에서는 장욱진의 먹그림을 민화, 불교, 일상이라는 세 가지 소재로 나누어 살펴본다. 이 세 가지 소재는 작품 속에서 반복적으로 등장하며 장욱진의 세계관을 이해하는 중요한 실마리를 제공한다.

이계영 미술관장은 "이번 전시는 장욱진의 먹그림이 그의 예술세계 전반에 끼친 영향을 집중 조명"하고 있으며 "먹그림이 지닌 미술사적 가치와 고유한 아름다움을 확인할 수 있을 것"이라고 말했다.





전시에 대한 상세한 정보는 아래의 양주시립장욱진미술관 누리집에서 확인할 수 있다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

